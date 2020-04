En Escuinapa detienen a 2 por fiesta en casa

Este miércoles comenzaron las primeras detenciones en el municipio por no respetar la cuarentena

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Dos personas detenidas por no respetar la contingencia y mantener una fiesta en su domicilio, fue el resultado del operativo de la noche del miércoles, informó el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Nataren Ovando.

Informó que al reforzar la vigilancia en las calles en conjunto con autoridades de la Policía Federal y la Guardia Nacional, buscan que la gente respete el permanecer en su domicilio y evitar aglomeraciones.

Durante el operativo de la noche del miércoles recibieron la denuncia de que en la colonia 13 de Septiembre, se tenía una fiesta, por lo que se acudió al sitio donde se corroboro el hecho.

“Fue una denuncia ciudadana, llegamos al lugar y efectivamente había una fiesta con música de banda, por lo que, asumiendo los acuerdos de sancionar, se detuvo a dos personas quienes fueron remitidas a barandilla”, dijo el jefe policiaco.

Dijo desconocer de cuánto fue la sanción económica que se les hizo a los infractores, pues es algo que define el Juez de Barandilla al que se le remiten, pero la multa es de acuerdo a las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, precisó.

Manifestó que ya se había hecho la advertencia sobre el hecho de tener fiestas en casa o estar en la calle sin una justificación clara, que no fueran alimentos o medicamentos.

Se había señalado por parte de las autoridades del municipio que quien no acatara permanecer en casa, sería remitido a Barandilla y se aplicaría una sanción.

Las acciones iban a ser endurecidas a partir de que se informó sobre el caso positivo de Covid-19, señalando en su momento el Alcalde Emmett Soto Grave que se actuaría como si se encontraran en fase 3.

Los operativos para vigilar que las personas cumplieran con la cuarentena y las medidas sanitarias iniciaron el miércoles y también las primeras detenciones, precisó.

“Estamos prácticamente en fase tres, las personas saben que no se debe hacer, no debe haber aglomeraciones, no hay permisos para fiestas, no hay venta de cerveza, se debe respetar”, dijo.

Nataren Ovando llamó a la conciencia a las personas, a que cuiden de la salud de todos, pero también a que denuncien al 911, si las personas tienen fiestas y continúan sin respetar las medidas sanitarias por la contingencia del Covid-19.