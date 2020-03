En Escuinapa, escasea el huevo y comerciantes dicen que aumentarÃ¡ su precio

En Escuinapa, escasea el huevo y comerciantes dicen que aumentará su precio

Locatarios del mercado Miguel Hidalgo dicen que es probable que la cartera de este producto llegue hasta los 70 pesos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Un alimento básico en el municipio es el huevo, que estos días ha aumentado su costo y se ha escaseado, esperan que el problema persista y la cartera pueda llegar hasta los 70 pesos, señalaron comerciantes.

“Hoy no hubo, ya no se surtió, ya se tenía a un costo de 62, pero en caso de que traigan, puede tener un aumento hasta de cinco pesos”, dijo uno de los comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo.

Solo en uno de los puestos del Mercado se tenía el producto, pero éste se terminó de manera rápida durante la mañana, señalaron, el resto de comerciantes no recibió visita del proveedor.

“A mí no me pudieron surtir, no hay y nos han dicho que nos preparemos porque probablemente habrá desabasto y lo que traigan estará más caro”, dijo otro de los abarroteros.

El huevo es llevado por una empresa regional, la cual no tiene mucha producción de momento, por lo que esta se surte de otros lugares del país, pero debido a los problemas generados por el covid-19, se está tardando en llegar el producto o algunos proveedores pararán por lo menos 20 días, según les han informado, señalaron.

La cartera de huevo ha oscilado en quince días entre los 60 y 62 pesos, antes de esos días se encontraba hasta en 55 o 58 pesos.

PREOCUPA CIERRE DE CENTRALES DE ABASTO DE JALISCO

A comerciantes de frutas y verduras del municipio les preocupa la advertencia de cierre de mercados y centrales de abasto debido a la cuarentena por el covid-19, pues estos son lugares que surten esta zona.

“Nos dicen que probablemente del Mercado de Abastos de Guadalajara surtan, pero sólo Jalisco y eso nos preocupa, que no vayamos a tener producto y tengamos que cerrar”, dijo una de las comerciantes de frutería.

Los costos han aumentado, manifestaron, tan solo en el limón que se compraba a 24 o 28 pesos, esta semana se incrementó en algunas fruterías en 32 y 35 pesos el kilogramo.

Aunque en temporada de cuaresma el limón y el pepino tienen un ligero incremento, consideran que la situación de salud que está viviendo el país por el aislamiento social que se pide, está repercutiendo mucho más en los precios de frutas y verduras.