En Escuinapa, funcionarios municipales tienen plaza en hospitales... y a veces no van a trabajar a estos

Son ocho empleados del gobierno morenista de Emmett Soto Grave, quienes no solicitaron permiso para irse a la Comuna; adecuaron sus horarios, dicen

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Ocho funcionarios de la administración morenista también laboran en el Hospital General y en la Unidad Médica Familiar del IMSS de este municipio.

Se trata de personal del área de la salud, entre las que destaca la Síndica Procudora, la doctora Olivia Santibáñez Domínguez, quien consulta en el Seguro Social martes, jueves y sábado.

Ella no solicitó permiso al instituto médico para desempeñar también labores como empleada del Gobierno municipal.

"El hecho de estar laborando como médico, teniendo otro trabajo, no sólo es tener un salario más, que es bastante bueno, sino que quita oportunidades de trabajo a otra gente que espera en el instituto (IMSS) por un interinato", dijo una de las personas entrevistadas en relación de la Sindica Procuradora.

A la Síndica Procuradora se suman la tesorera Iliana Barrón Aguilar, quien tiene un cargo administrativo en el Hospital General; el director de Deportes, Mario Polanco Lizárraga, quien también es administrativo en el Hospital General.

Además están Eneyda Viera Simental, directora de Immujer, quien es enfermera en el Hospital General; Lucía Sarabia, quien funge como directora de Atención Ciudadana y Vinculación Educativa, la cual es enfermera en el Hospital General.

Carmen María Gómez Hernández es encargada de Recursos Humanos del DIF, y labora en el área administrativa del Hospital General, y Francisca Hernández Reyes, quien labora en el Asilo de Ancianos, y también es enfermera en el Hospital General, así como Roberto Rodríguez, trabajador de Vectores y Zoonosis y encargado de las bombas de gasolina.

"A veces no van a trabajar al hospital, pero tampoco piden permiso, cuando pedir permiso puede hacer que otra gente tenga un sueldo estos tres años, ellos ofrecieron un cambio, por eso votamos por Morena, pero salieron igual que los otros, nomás para ellos y sus bolsas", señaló otro empleado del Hospital General.

El artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa señala: "Tampoco podrá reunirse en una misma persona, dos o más empleos, por los que se disfrute sueldo, exceptuando los de enseñanza y beneficencia pública".

Cumplen al 100%: Gobierno

El Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, dijo desconocer que algunos funcionarios municipales laboren en otras instituciones de gobierno.

"Desconozco si tienen otros trabajos o no, desconozco si tienen permisos, me consta que el doctor (Emmett Soto Grave) sí pidió permiso en el Hospital General y el Seguro Social", dijo.

No le "cuadra", precisó, que tengan otros trabajos, porque acuden a los eventos de la Comuna.

"Si ellos tuvieran faltas en su trabajo, me marcaría un 'foco rojo', pero ellos vienen normal a laborar", dijo.

-- ¿Faltar a la ley no es un foco rojo?

"Es tu percepción, no sé en qué van de su procedimiento de permiso".

No han solicitado permiso, confirma director de Hospital General

El director del Hospital General, el ex Alcalde priista Sergio Crespo Hernández, reconoció que existen trabajadores de la institución laborando en la Comuna, los cuales no han solicitado permiso al centro hospitalario.

"No tenemos ningún permiso solicitado por personal del hospital que se fueron como funcionarios, pero sí cambiaron los turnos de trabajo", respondió.

Quienes laboraban como enfermeros o administrativos solicitaron el cambio para la tarde, noche o fines de semana, lo cual se puede hacer.

-- ¿Han faltado a laborar, doctor?

"Sí han faltado, en algunas ocasiones, pero pueden hacerlo, piden el permiso, y se le otorga, porque es parte de sus derechos laborales".

En ese caso, expuso Crespo Hernández, se pone a una persona a cubrir, como es el caso de Iliana Barrón Aguilar, la tesorera de la Comuna.

Ella, dijo, ha faltado a laborar en farmacia, pero la suple otra compañera, no se descuida el área.

Sí trabajo en el Seguro: Santibáñez

La Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, negó que falte a la ley al percibir un salario como médico en el Seguro Social, y estar como funcionaria en la Comuna.

"No afecta en nada, lo leí bien (el artículo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa) ya fui a la Ciudad de México y no afecta, fuera un abuso si yo no trabajara, la anterior Síndica (Claudia Tiznado Flores) tenía un sueldo en Salubridad y no trabajaba, en mi caso no, estoy en la noche", dijo.

Con seguir como médico no le quita la oportunidad a nadie, pues nadie quiere venir a laborar al municipio, se batalla en el Seguro Social para que venga personal médico y ella siempre ha cubierto a la mayoría de médicos en esa clínica, señaló.

Labora martes, jueves y sábado, con su trabajo no ofende a nadie , manifestó.

La tesorera Iliana Barrón Aguilar admitió laborar también los fines de semana en el Hospital General, un cambio de horario que se le otorgó porque ha sido buena trabajadora.

"No es un sueldo extra, porque yo lo trabajo, no me conviene pedir permiso porque aquí son tres años que no tendría Issste, nada de seguridad social", dijo.

En todas las administraciones han estado así personas, dijo, trabajando en el Hospital y el municipio, no ha pasado nada y aunque han sido cuestionados, no ocurre nada, señaló.

La funcionaria explicó que a veces no acude a laborar al Hospital General, pero ha sido porque tiene días extraordinarios a favor, vacaciones, y así los paga.

Por salud podría considerar un permiso, pero es algo que no ha determinado por su antigüedad, manifestó.