En Escuinapa, la realizaciÃ³n de las Fiestas del Mar estÃ¡ en â€˜veremosâ€™ por el Covid-19

En Escuinapa, la realización de las Fiestas del Mar está en ‘veremos’ por el Covid-19

Lucía Sarabia Pérez dice que en caso de suspenderse habría pérdidas económicas para el Patronato

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ En caso de suspender las Fiestas del Mar, habría pérdidas económicas para el Patronato pues hay cosas que no se pueden parar en lo que se decide o no la suspensión, manifestó la Presidenta del organismo Lucía Sarabia Pérez, quien recalcó no se regresará pago de enramadas que ya se hayan hecho.

“Hasta el 20 de abril se va a decidir si se suspende o no, depende del comportamiento que se tenga del coronavirus, de cómo avanza, para nosotros habría pérdidas económicas”, dijo la también Directora de Atención Ciudadana.

Manifestó que hay gastos que ya se han hecho, principalmente en lo que se refiere al pagó del constructor de la enramada, que se le otorgaron los 100 mil pesos para que iniciara con la compra de material de construcción.

Es un recurso que se tenía que dar, debido a que se tienen que construir las enramadas, es un proceso que lleva meses antes de las Fiestas del Mar de las Cabras.

De momento el constructor ha parado, solo ha montado lo que es el “esqueleto” de la enramada, lo demás esperará para ver que se decide respecto a la fiesta, manifestó.

“Este problema (el Covid-19) nos ha puesto en un dilema de alguna manera, no se puede dejar de trabajar en la construcción y estamos en riesgo de que se suspendan las fiestas”, dijo.

Sarabia Pérez indicó que sí han acudido personas a comprar sus enramadas, aunque son pocas, hasta el momento se han vendido seis enramadas de la zona normal, tres de negocios y cinco pases de estacionamiento.

Indicó que, en caso de suspensión de la fiesta, el dinero no se va a regresar a las personas, la enramada quedaría pagada para el próximo año.

“Si la Fiesta se suspende, la enramada quedaría pagada para el otro año, no se va a regresar el dinero”, reiteró.

El Patronato ya ha erogado recursos para adelantar detalles de preparación para la centenaria fiesta, serían pérdidas las que se tuvieran y solo están dando la opción a los “playeros” de que su enramada quedaría pagada para el otro año.

Informó que la enramada tiene un costo este año de 1 mil 560 pesos, las de la zona de la Mecha que son especiales cuestan 2 mil, el estacionamiento 250, las enramadas de negocios van de 3 mil 500 a 4 mil pesos, en estas varía el precio.