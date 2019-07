En Escuinapa, levantarÃ¡n la huelga hasta tener Â¡pal chivo!

En Escuinapa, levantarán la huelga hasta tener ¡pal chivo!

Gobierno municipal de Escuinapa adeuda en aguinaldo, jubilaciones y primas vacacionales un millón 120 mil pesos a empleados sindicalizados de la Jumapae

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa fueron certeros: la huelga no se levantará hasta que tengan dinero en sus bolsillos.

Esto es, que les paguen el aguinaldo y las primas vacacionales que les adeudan desde 2018, expresó Julio César Rivera Garibaldi, secretario general del sindicato de Jumapae.

"Estamos igual que cuando empezamos, con nada de negociación, pero con ánimo y nos vamos a quitar hasta tener en la bolsa el dinero que nos deben", dijo al cumplirse ocho días de la huelga en la Jumapae.

El Alcalde Emmett Soto Grave no los buscó, dijo, pero ante este desinterés decidieron ser ellos quienes el jueves pasado lo buscaron, y hablaron , pero no lograron acuerdos.

Rivera Garibaldi dijo que el Soto Grave se justificó con que el Gobierno del Estado no ha enviado el dinero que le corresponde aportar.

El adeudo es de un millón 120 mil pesos, correspondientes a aguinaldo, primas vacacionales, una prima de jubilación y cuatro jubilaciones pendientes de salir, expuso.

"Que la gente sepa, los ciudadanos, tenemos una huelga por nuestros derechos, pero tienen agua porque la gente sindicalizada de los acueductos sigue trabajando, no hemos descuidado", dijo el dirigente.

Demandó al Gobierno morenista enfrentar esta problemática.

"He escuchado que el Presidente dice que la gente de confianza de la Jumapae es la que está trabajando, ¿pues, no que no había gente de confianza trabajando, porque no hay dinero? Se contradicen", dijo.