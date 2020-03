En Escuinapa, llevan más de cuatro días sin agua en el valle

Saúl Acosta informa que el desabasto se debió a una falla de una bomba del acueducto Baluarte- Escuinapa que según ya fue reparada

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Debido a una falla de una bomba en el rebombeo de Pozole del acueducto Baluarte- Escuinapa, el valle del municipio cumplió más de cuatro días sin agua, pero ya fue reparada, según informó el Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario indicó que se tenían alrededor de cuatro días sin el servicio de agua potable en las comunidades del valle, que, aunque se intentó repararla el sábado no se concretó, pero el acueducto empezó a funcionar el domingo por la mañana.

“Una bomba del rebombeo de Pozole se averió, pensábamos que en la tarde noche del sábado quedaba, pero no se pudo, el Presidente (Emmett Soto Grave) me informo que ahora a las ocho de la mañana ya estaba funcionando y cayendo agua en Teacapán”, dijo Saúl Acosta Alemán.

La situación que se tuvo fue una falla técnica, preciso, pero finalmente esto quedó resuelto y el servicio de restablecerá al 100 por ciento poco a poco, cuando los ductos logren llenarse después de estos días de desabasto que se han tenido.

Pobladores del valle señalaron que desde el lunes no caía el vital líquido en sus hogares, un problema que se fue agudizando al paso de los días, debido a que no se puede usar para el consumo el agua de los pozos artesanos.

“Nadie dice lo que pasa para prepararnos, desde el lunes no teníamos agua, no caía nada, el agua de los pozos no sirve, apesta, no se puede lavar los trastes, ni la ropa, porque queda el olor”, dijo Nayeli Flores, habitante de Isla del Bosque.

Indicaron que el pánico se sintió en las comunidades durante el viernes, debido al anuncio de un caso de Covid-19 en Culiacán, donde el llamado principal era lavarse de manera frecuente las manos como método de prevención.

“En Escuinapa nos vamos a morir, no hay agua nunca, en el valle hay agua en los pozos, pero no sirve está como contaminada ¿Qué vamos a hacer, sí alguien se infecta del coronavirus?, no van a poder controlar”, señaló Óscar Llamas, vecino de Teacapán.