En Escuinapa, marchan en un desfile del Día del Trabajo con sabor a desilusión

Algunos sindicatos se ausentan del tradicional recorrido, pues se desencantan de que sus reclamos no tengan eco

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Con pocas pancartas y sin la presencia de varias organizaciones, pero sí con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empresas de México (CATEM), se realizó el desfile del Día del Trabajo.

La organización creada hace unos meses, CATEM, vinculada con Morena, se sumó a la CTM y a la CROC en el recorrido.

Este desfile, dijeron trabajadores consultados, ha perdido la confianza de los trabajadores, pues sus demandas no son escuchadas, por ello algunos sindicatos decidieron no participar, manifestó el Secretario General de la CTM en Rosario y Escuinapa, Francisco Aguilar López.

"Hubo pocas pancartas, algunos trabajadores me dijeron que no tenía caso llevar; de todas maneras no los escuchan, era más un gasto y algunos decidieron no participar", dijo el dirigente.

Manifestó que no participaron la Alianza de Transportistas, los tianguistas, los cargadores y la Sección del Campo 47.

Esta última señaló que tenían trabajo, por lo que esperaba que se cumpliera con la ley y se pagara el triple.

Los que sí participaron, lo hicieron pero sin llevar pancartas, sólo el Sector Salud determinó poner sus demandas, el resto lo consideró innecesario, pues no son escuchados ni atendidos.

"Es una situación más difícil la que viven los trabajadores actualmente, algunos sindicatos como el de gastronómicos están desapareciendo, no se les contrata", dijo.

Manifestó que se tiene que trabajar más en la defensa de los derechos de los trabajadores, y en que sus demandas en instancias de Gobierno sean cumplidas.