En Escuinapa muere paciente que llegÃ³ con insuficiencia respiratoria, y los familiares amenazan al personal del HGE

En Escuinapa muere paciente que llegó con insuficiencia respiratoria, y los familiares amenazan al personal del HGE

El director del Hospital General, Wilfrido Delgado Pardo, reconoció el hecho y dijo que a partir de mañana el nosocomio será resguardado por la Guardia Nacional

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Personal del Hospital General fue amenazado hoy al medio día, por supuestos familiares de un paciente que llegó con insuficiencia respiratoria, y murió.

El director del Hospital General, Wilfrido Delgado Pardo, reconoció el hecho y dijo que a partir de mañana el nosocomio será resguardado por la Guardia Nacional.

“No vamos a esperar a que ocurra algo, por eso solicitamos el apoyo de la Guardia Nacional, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance, a veces los pacientes llegan muy graves, como fue el caso”, dijo.

La Guardia Nacional resguardará el nosocomio a partir del este sábado, para extremar precauciones de que un caso como éstos, se pueda presentar y prevenir que realmente se cumpla la amenaza y sean agredidos.

Indicó que el paciente de alrededor de 50 años, llegó al nosocomio durante la mañana con insuficiencia respiratoria, con probable sospecha de Covid-19.

Los familiares se negaron que el paciente fuera ingresado al área Covid-19, dijo el personal médico.

A pesar de los esfuerzos, informó, el paciente murió, lo que ocasionó las amenazas de la familia, con llevar a personas a que les hicieran daño.

Al parecer la persona ya había sido llevada a nosocomios particulares, al IMSS, donde iba a ser trasladado a Mazatlán, pero tampoco quisieron esa opción y finalmente al Hospital General, donde falleció.

Lamentó que aún existan personas que no crean que el virus del Covid-19 exista, por lo que no se atienden o no toman las medidas necesarias para protegerse y proteger a su familia.

Señaló que también es lamentable que el personal de salud este expuesto a este tipo de situaciones y agresiones, cuando lo único que buscan es seguir trabajando por la salud de las personas.

“Hay médicos y enfermeros que se están recuperando de Covid-19 y regresan para continuar trabajando, siguen en la ‘raya’, pese a los riesgos”, dijo.

Pidió a la población atender todos los llamados que hace la Secretaria de Salud desde hace tres meses, guardar distancia, usar cubrebocas, permanecer en casa y ante cualquier síntoma, acudir al Hospital General.

Un total de 23 empleados del HGE están aislados

El director del Hospital General Wilfrido Delgado Pardo informó que 23 trabajadores del nosocomio están en casa por ser positivos a Covid-19, o sospechosos.

“Trece compañeros fueron positivos a Covid-19 y 10 están como sospechosos, es una situación que nos mantiene con menos personal laborando”, señaló.