En Escuinapa, ningún trabajador del Issste con contacto con enfermos Covid-19 ha enfermado, asegura el director

ESCUINAPA._ Aunque comparte la preocupación por la falta de vacunas al personal de la clínica que dirige, el director del Issste en el municipio dijo que ninguno de los trabajadores ha enfermado de Covid-19 en lo que va de la contingencia.

Gerardo Millán Lizárraga manifestó que quien sí han enfermado ha sido el personal que salió durante siete u ocho meses debido a la vulnerabilidad que presentaban, y pese a que se les envió a confinamiento, se contagiaron de coronavirus.

“Sí hubo enfermos (trabajadores), fue gente que, confinada, quisiera llegar a ese comentario, que hubo personal que se enfermó, pero no precisamente se encontraba en contacto de servicios médicos, quienes estuvieron en contacto, no enfermaron”, dijo.

De las 40 personas que se encuentran en nómina, alrededor de cinco enfermaron de Covid-19 pero ninguna fue por estar en contacto con enfermos de Covid-19 o estar en el triage respiratorio que se colocó en la clínica para dar la atención, manifestó.

No enfermaron porque el personal activo siempre mantuvo todas las medidas preventivas, como son el uso de gel, cubrebocas, sana distancia y equipo que les fue entregado, donado o que compraron para realizar su trabajo.

“Me sumo mucho a la preocupación de ellos (trabajadores) afortunadamente tengo la vacuna, me tocó porque trabajo fines de semana en el Hospital General, pero no he recibido la segunda dosis como me tocaba, es importante seguir los protocolos, les aconsejaría seguir protegiéndonos para evitar el contagio”, dijo.

El funcionario señaló que después de ver la nota de Noroeste, habló con el delegado del Issste en el estado, Marcial Silva Gómez, quien le informó que entre el 14 y 16 de febrero llegarán vacunas al estado, las cuales serán para refuerzos de la primera dosis y el resto para empezar a aplicar a personal que falta.

Probablemente se podrá tener para más personas, aunque no hay fecha precisa para que quienes no están en clínicas del Issste Covid, como son Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, puedan recibir la primera dosis, que pueden ser de la vacuna de AstraZeneca o la vacuna rusa Sputnik V.