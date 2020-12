En Escuinapa, no ha concluido el procedimiento judicial por presunto 'hackeo' a las cuentas municipales

La Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez, dice que el procedimiento penal se determinó como un acto a reiniciar

Carolina Tiznado

07/12/2020 | 11:01 AM

ESCUINAPA. _ El procedimiento judicial por el presunto “hackeo” a las cuentas municipales no ha concluido, el procedimiento penal se determinó como un acto a reiniciar, informo la Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez.

“El caso lo tiene la Fiscalía, se va a iniciar el procedimiento de nuevo, no hay absueltos… el procedimiento sigue, esto no ha terminado”, dijo Santibáñez Domínguez.

Manifestó que el ex Tesorero Sergio Barrón Gutiérrez, no ha sido exonerado, lo que pasó es que el Juez a cargo se dio cuenta que los abogados al parecer no habían entregado el número de cédula profesional.

Por lo que determinó reiniciar el procedimiento judicial, el cual se ha atrasado debido a la pandemia, que hizo que los Tribunales Judiciales cerraran, pero el proceso no se ha concluido, ellos están a la espera de que el procedimiento se reinicie.

No es un caso concluido, ni olvidado, la Fiscalía de Procuración de Justicia lo sigue trabajando, manifestó, sin absolver, solo para empezarlo de nuevo, no hay sentencia ni absueltos, señaló.

Alrededor de 1.5 millones de pesos fueron sustraídos de las arcas municipales en marzo del 2016, un acto presuntamente operado de manera cibernética por presuntos hackers.

El recurso era de cuenta corriente y el Tesorero de entonces Sergio Barrón Gutiérrez, señaló que el banco no le notificó de los movimientos bancarios para hacer esos movimientos que fueron hechos a través de un dispositivo electrónico.

El municipio interpuso la demanda por el hecho, pero en 2019 la Fiscalía detuvo al ex Tesorero por el hecho debido a que presuntamente el recurso había sido transferido a diversas cuentas bancarias de manera directa, en enero de este año determinó reiniciar el procedimiento.