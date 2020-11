En Escuinapa no se violenta a la Síndica Procuradora, dice el Alcalde

Emmett Soto Grave dice que Olivia Santibáñez lleva un año sin ir a trabajar al Ayuntamiento, pero le refutan que sí va a la oficina

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ En el municipio no existe violencia de género, se trabaja con respeto a las mujeres, y la denuncia de la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez, es porque no se le ha querido incrementar el salario a su personal, aseguró el Alcalde Emmett Soto Grave.

“No hay violencia de género, no existe aquí en el municipio, estamos trabajando con respeto a las mujeres, el tema que dice (Síndica Procuradora) violencia de género, es porque no se le quiere incrementar sueldos a sus trabajadores”, dijo.

Manifestó que no se pueden dar incrementos de sueldos porque nadie los ha tenido, por lo que si por ello considera que es violencia de género, todos están violentados.

“Si esa es violencia de género, pues todos estamos violentados…violencia de género no existe, no hay elementos, no hay evidencia de ello, así que por lo tanto no nos preocupa para nada (la denuncia en su contra)”.

Como Alcalde, le está dando seguimiento a los casos que se denuncian, como el de una agente de policía, el cual está en las dependencias que se requieren y en el Ministerio Público, pero debe esperar resultados para definir a ciencia cierta si es real o no, no se puede juzgar antes de tiempo.

La Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, es válido que haga sus denuncias, pero no tiene sustento, pero eso lo definirán los órganos e instituciones adecuadas, expuso.

“Honestamente yo a la doctora Santibáñez tengo rato que no la veo, al Municipio no ha venido a trabajar desde hace un año, yo no la he visto, faltó mucho tiempo”.

Ante el señalamiento de reporteros de que la funcionaria sí está en su oficina, el edil dijo que por lo menos faltó de 6 a 8 meses, al parecer por cuestiones de salud, pero nunca se le molestó.

“Nosotros fuimos permisivos, respetuosos, jamás estuvimos encima de ella, al contrario, pendientes de su salud, me extraña su comportamiento, pero al final de cuentas yo soy un hombre de respeto y respetuoso de las decisiones que toma cada persona, será ella la que tome sus decisiones”, señaló.

La Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, manifestó que la violencia sí existe y no es solo familiar, sino algo que también afecta en lo laboral, por ello denunció al Alcalde Emmett Soto Grave, y las cosas continúan igual.

“Sí hay denuncias, no podemos decir que no hay violencia… las cosas siguen igual, tengo personal aquí al que no se le pagan quincenas, a mi secretaria no se le paga el sueldo que se le debe, se le bajó”, dijo.

Lo que ha pedido son salarios justos y presupuestados para su personal, pues a su secretaria se le pagan 2 mil 500 quincenales, cuando ganaba $3 mil 500, mientras que a la secretaria del Alcalde, se le pagan 8 mil pesos.