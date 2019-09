En Escuinapa, padres de familia piden maestro para kínder

Los padres de familia del Jardín de Niños Miguel Hidalgo dicen que una sola maestra se hace cardo de los 28 alumnos

Carolina Tiznado

LA CONCHA, Escuinapa. _ Padres de familia del Jardín de Niños Miguel Hidalgo piden que llegue otro maestro para apoyar al docente que imparte clases a los dos grados de la institución.

“El ciclo pasado teníamos dos maestros, eran menos niños, hoy son veintiocho niños y solo está una maestra que funge como directora y como maestra, nos urge que envíen una maestra más”, dijo Fidencio Pardo Tirado.

Los padres de familia esperaban al Gobernador Quirino Ordaz Coppel en las Jornadas Puro Sinaloa el sábado pasado para entregarle la solicitud de un maestro, pero debido a la ausencia de éste, le entregaron el documento al Secretario de Economía Javier Lizárraga Mercado.

Pues para ellos, dijeron es una necesidad urgente que los niños reciban la educación de calidad, que es algo que no se puede, no porque la maestra a cargo no quiera, sino porque no puede atender a 28 niños, cuando son necesidades educativas diferentes de cada uno.

“Queremos solución, nos urge un maestro más, dos grupos son muchos para una sola persona y como es maestra y directora, a veces no hay clases porque tiene que salir a juntas por cosas de la dirección”, manifestó Idalia García.

Hasta el momento no hay quien les haya dado una explicación por la falta de maestro y porque este ciclo solo se tiene un maestro, a diferencia del año pasado.

“A nosotros nos urge que nos solucionen, nos preocupan nuestros niños, es imposible que un solo maestro pueda estar con veintiocho niños cuando son pequeños, que los que se van a ir a primaria tienen que atenderse de otra manera”, dijo Osvaldo Silva.

Además, que también para evitar que se pierdan clases cuando la maestra con cargo también de directora salga, es necesario tener una maestra más que se haga cargo de los grupos o tendrán suspensiones educativas de manera constante y no por culpa del maestro, sino de la propia Secretaría de Educación Pública que es de quien esperan solución.