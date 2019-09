En Escuinapa partidos, sindicatos y hasta familiares de trabajadores de Jumapae no pagan el agua

Las protestas de trabajadores son porque les quieren quitar esos privilegios, dice el Alcalde Emmett Soto Grave

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Las protestas de los trabajadores de Jumapae son una reacción al ordenamiento que ejecuta el gerente general en la paramunicipal, aseguró el Alcalde Emmett Soto Grave.

El Presidente Municipal dio así un espaldarazo a Juan Manuel Grave Inda, de quien dijo ha estado cobrando a deudores históricos, como son partidos políticos y sindicatos, y hoteles que tenían bajas tarifas.

“El gerente quiere poner orden, eso les incomoda, hay muchas anomalías, sin ofender ni balconear a nadie, quieren denostar al gerente, yo lo respaldo, está cobrando, debían el PRI, le cortaron el agua; la CTM no paga agua, el hotel San Francisco pagaba mil pesos al año, no se cobra parejo”, dijo.

El funcionario municipal dijo que se contrató a tres personas de confianza que revisan todo, así se determinó cortarle el servició al PRI, porque no paga a tiempo y tenía adeudos.

A la CTM, quien no paga recibos de agua, se le hará el cobro; al PAN, que adeuda más de 6 mil pesos, quesque no paga porque presuntamente no les han pagado las prerrogativas, dijo.

“El PAN dice que, porque se les deben prerrogativas, nosotros vamos al corriente, les quedaron a deber los de la administración pasada, deben ponerse al corriente”, dijo.

En el caso de un hotel del municipio, éste tiene un pago al año de mil pesos, lo cual es irregular, no es el pagó que debería darse por el consumo de agua, es todo esto lo que incomoda y que está buscando recuperar recursos el gerente, señaló.

No descartó revisar el contrato colectivo de trabajo del sindicato de la Jumapae, pues son salarios elevados los que tienen, además que tienen clave 7, por lo que no pagan el servicio de agua y eso no debe ser, pues además no solo son ellos, sino sus familias, y es lo que buscan regularizar.

Todas las dependencias públicas deberán pagar, los casos que ejemplifico son solo una muestra, pero hay muchos más que están así, pero ya se están revisando, manifestó Soto Grave.