En Escuinapa pavimentan calle donde vive el Alcalde, a solicitud de los vecinos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Aunque son varias calles las que presentan problemas en las tuberías de drenaje en el municipio, a solicitud de vecinos se realiza la rehabilitación de tubería de agua potable, drenaje y pavimentación de la calle donde vive el Alcalde Emmett Soto Grave.

El director de Obras y Servicios Públicos, José Guadalupe Ríos Rodríguez, informó que la inversión que se hará en la calle es de 1.5 millones, recursos del FAIS.

“Fue una solicitud de los vecinos, vinieron con firmas y un escrito…no tiene que ver que sea la calle donde vive el Presidente, quien tenga problemas puede venir a solicitar”, dijo.

Manifestó que es una obra completa, por eso el costo es fuerte, ya que se estarán rehabilitando las tuberías de todos los servicios y al romperse el pavimento, también se repondrá.

“Sí son varias calles las que tienen el problema (con las tuberías) pero esa fue una solicitud de vecinos, el año pasado hicimos la 22 de Diciembre”, dijo.

La calle va dentro del paquete de obras que se tenían destinadas para este año, pero no recuerda la fecha exacta en que los vecinos hicieron la solicitud para estas rehabilitaciones.

“El Presidente (Emmett Soto Grave) no nos habla a nadie, pero por lo menos está haciendo esto por nosotros, sí teníamos problemas de drenaje, porque es tubería de asbesto, cuando pavimentaron con Ismael Burgueño (ex Alcalde) no cambiaron nada de eso y se nos saturaba”.

Hace alrededor de 22 años se pavimentó la calle, pero no se cambió la tubería, lo que ha ocasionado problemas en la tubería del drenaje, lo cual consideran fue algo que como el propio edil lo padece, lo consideró viable para que se realizara la obra.