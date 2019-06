En Escuinapa, personal de Jumapae para labores

Acusan hostigamiento laboral del gerente de la junta, Juan Manuel Grave Inda

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Con un paro laboral de dos horas trabajadores de la Jumapae reclamaron primas vacacionales y frenar el hostigamiento laboral de parte del gerente general de la paramunicipal, Juan Manuel Grave Inda.

Los trabajadores realizaron el paro laboral en el Almacén de la paramunicipal, a donde acudió el gerente para escucharlos.

"Nosotros somos empleados, hacemos lo que el gerente en turno nos manda, pero lo que ha hecho es nada más acusarnos, estaba la robadera de cloro, que era dinero, son más de 160 mil pesos, sabían quién era, pero nos acusaban a nosotros", señaló uno de los trabajadores.

El robo de cloro tuvo un castigo para un trabajador, que era inocente, el proveedor no cumplía y aún así se le mantuvo por prácticamente seis meses, indicaron.

El hostigamiento laboral está presente para acusarlos y cambiarlos de puesto con esa justificación, señalaron.

Los trabajadores le manifestaron que no pueden hacer cosas que saben son irregulares, aún cuando él como gerente los mande.

"Cuando me pidió que hiciera una transferencia a un trabajador del Seguro Social, le dije que no era correcto, que me hiciera un oficio donde lo ordenaba y no quiso, no se podía porque no era la institución, era la cuenta de un trabajador", señaló otro empleado.

No hacer esa transferencia, que el auditor de la síndica procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, le dijo que era incorrecto e irregular hacerlo, le costó ser cambiado de puesto, precisó.

Grave Inda se defendió señalando que era necesario ese movimiento debido a que las cuentas estaban bloqueadas, el trabajador le respondió que las cuentas ya estaban liberadas y la transferencia tenía que ser para una institución, no un particular, aunque fuera trabajador de esa dependencia.

Señalaron diversas amenazas, traducidas principalmente a cambio de área laboral, decisiones tomadas según por denuncias de usuarios, lo cual consideraron como irreal.

Manifestaron ante el gerente la falta de investigación cuando ordenaba pagar recursos sin factura ni nota, a la dueña de una cocina por un consumo de hace tres años.

"Hace tres años fueron a comer ¿y apenas van a cobrar? Sin nota ni factura, nos echan la culpa de que las cosas están mal en la Jumapae, por nosotros y no es así", dijo otro trabajador.

Grave Inda escuchó a los trabajadores, justificando su actuar y señalando que hay cambios que se deben dar.

"No hay nada de eso (hostigamiento laboral) tengo que mover al personal según el perfil, el usuario se queja, recibo quejas ahí y ése es el motivo".

Informó que se pagarán primas vacacionales y los problemas de los trabajadores serán tratados con el secretario general del Sindicato de la Jumapae, Julio César Rivera Garibaldi, para dar respuestas después de este día.