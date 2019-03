En Escuinapa, queman en mal humor de TeacapÃ¡n monigote de tortuga con rostro de ex Alcalde

En Escuinapa, queman en mal humor de Teacapán monigote de tortuga con rostro de ex Alcalde

Algunas personas manifestaron su inconformidad ya que no los tomaron en cuenta para elegir el personaje que sería quemado en el Carnaval de Teacapán

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Un monigote de tortuga ‘golfina’ a la que colocaron el rostro del ex Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, fue lo que se quemó como parte del evento del mal humor en Teacapán.

La especie desde hace siete años es llamada a ser protegida por el campamento UNAM- Fonatur que se ubica en el Centro Integralmente Planeado “Playa Espíritu”.

“Aquí no hubo votación ni nada, del Ayuntamiento nada más trajeron la tortuga (monigote) con la cara del ‘Yiyo’ (ex Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán) y eso a mí me parece mal, entonces ya podemos comer a gusto tortugas”, dijo Emilia Sillas.

La denuncia de algunos ciudadanos de Teacapán fue hecha por teléfono, pues indicaron estar inconformes con este tipo de actos como parte de las fiestas del Carnaval de su comunidad.

La quema de mal humor es algo tradicional y lo mismo han quemado políticos que recibos de energía de la CFE por altos cobros, pero nunca a figuras de animales.

“Hubiéramos quemado a Willa que nos dejó bien fregados, sin trabajo, sin malecón, sin paragüitas para sentarnos y si ellos querían que al ex Alcalde, nos hubieran preguntado”, dijo Rosa Ríos.

Pero este año no se consideraron temas y la festividad estuvo a cargo de Turismo, sin considerar a la población del lugar, manifestaron, por lo que solo conocieron los detalles ya que estaban en los eventos.