En Escuinapa quieren saber cuándo tendrán agua

La misma pregunta se repitió por lo menos con cuatro usuarios más, quienes indicaron que ante la falta de aljibe han tenido que comprar el vital líquido

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Usuarios que acuden a pagar al módulo ubicado a las puertas de Presidencia, también lo hacen para preguntar cuándo se regularizará el suministro, pues desde el viernes no llega de manera normal a suws domicilios.

“¿Saben cuándo habrá agua? Porque ya estaba bien y ahora otra vez estamos batallando, no hay nada de agua, ya tuvimos que comprar o andamos viendo ahorita a las pipas de los partidos políticos que andan regalando”, dijo una usuaria a las personas de la Jumapae que cobran en el lugar.

La misma pregunta se repitió por lo menos con cuatro usuarios más, quienes indicaron que ante la falta de aljibe han tenido que comprar el vital líquido, a pipas que se están dedicando a suministrar el servicio que Jumapae no está cumpliendo.

“Sí vamos y nos anotan, pero pues no llega la pipa, no sé si hay mucha gente pidiendo, pero no nos llevan agua, tenemos que comprar” señaló otra de las usuarias, ante la recomendación de anotarse para que les llevaran el vital líquido.

A través de un boletín de prensa la Jumapae informo hoy, que han decidido dejar de bombear agua potable por algunas horas, con la intención de ahorrar energía eléctrica, el bombeo de 24 horas de disminuyo a 19 horas, en los dos acueductos Baluarte-Escuinapa y Baluarte-Teacapán.

“JUMAPAE informa que debido a la vieja infraestructura de bombeo ineficiente electromecánicamente que da como resultado altos consumos de energía eléctrica, facturación que se dificulta pagar mes tras mes, se inició el programa de Eficiencia Energética", señala en el comunicado.

Con esto espera resolver los problemas ‘heredado’ por administraciones pasadas y considera que podrá controlar y mantener el servicio de manera estable.

El rebombeo parara de 21:00 a 1:00 horas, cuando consideran es menor la demanda de agua potable, con este ahorro pretenden eliminar las multas de CFE por bajo factor de potencia con la instalación de banco de capacitadores, que son acciones que se iniciaron en febrero.

Así como la proyección de paneles solares a equipos de bombeo ubicados en las comunidades.

Pese a que a través del boletín la Jumapae señala que no se afecta el servicio de agua potable, en entrevistas anteriores el gerente de Jumapae Geovanni Saracco Martínez, así como ex funcionarios que han estado en ese puesto, han manifestado que un corte de energía de dos o tres horas, es suficiente para que al volver a rebombear el agua potable no llegue a las zonas altas del municipio, situación en que están por lo menos cinco colonias de la cabecera municipal.