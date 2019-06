En Escuinapa, regidora acusa que Gobierno de Emmett Soto se saliÃ³ del redil de Morena

En Escuinapa, regidora acusa que Gobierno de Emmett Soto se salió del redil de Morena

Además, ser críticos con la administración pone en riesgo a los ciudadanos, advierte Martha Elena López Corona

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Gobierno municipal ha faltado a los ideales de Morena, donde además ser críticos coloca en riesgo a los ciudadanos, expresó Martha Elena López Corona.

"En el Gobierno municipal se dejó de lado los ideales de Morena, no mentir, no traicionar, no robar, mienten y sí lo señalas, te colocan en riesgo, eso me da temor", dijo la regidora morenista.

Manifestó que después de que en una sesión de Cabildo demandó solución y que se cumpliera la ley con trabajadores que tienen doble función dentro de la Comuna, empezó a ser víctima de una serie de ataques a través de redes sociales.

Se creó un perfil de conocida red social, con su nombre, subieron fotografías de su familia y de ella, desde ahí empezaron a atacar a diversas personas, con la consigna probablemente de que le hicieran algún daño.

Este hecho provocó que fuera hospitalizada.

Sin embargo, no dejará de señalar lo que está mal, pues no era ese el proyecto que tenían como partido, manifestó.

"Tal vez buscaban callarme, en realidad tengo miedo, estoy sola aquí, y después de lo de Facebook no se de dónde me atacaran", dijo.

Lamento que se esté dando una situación como ésta, que se les ponga en riesgo por emitir su opinión, pues sólo puede considerar que los ataques provienen de la Comuna.

"El Presidente Municipal, desde octubre no lo vemos, no nos reúne, dice que nuestro problema es de dinero, no queremos dinero, en eso está equivocado, queremos que las cosas se hagan bien", puntualizó.