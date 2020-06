En Escuinapa, renuncia al patronato de Bomberos Andrés Rodríguez Hernández

Con su renuncia, se suman las del tesorero José Morales, del secretario Carlos Julio Rosas Ruiz, y de Salomón Nava Desdier

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Andrés Rodríguez Hernández presentó su renuncia como presidente del Patronato de Bomberos, en una reunión tensa con los elementos de la corporación.

“Hicimos todo sin cobrar un centavo, mi renuncia con mucho honor y mucha vergüenza, aquí está mi renuncia, no estoy apasionado con el puesto, nadie le quería entrar”, dijo al entregar su renuncia.

Con su renuncia, se suman las del tesorero José Morales, del secretario Carlos Julio Rosas Ruiz, y de Salomón Nava Desdier.

La administradora Carolina Urrea estará a cargo de la entrega- recepción a un nuevo patronato, señaló.

Hernández Rodríguez dijo que no esperaba esta despedida, no de la manera en que se dio y después de que los elementos protestaron pidiendo su renuncia.

“Siéntanse felices, inteligentes, poderosos, lo que hicieron ayer, nosotros no pudimos en más de un año, pidiendo ver al Alcalde, con solo una vez lo consiguieron todo”, dijo.

Con el tiempo se darán cuenta de cómo durante estos 11 años que estuvo al frente los ha defendido, ha buscado mejorar la corporación y entrarle con gastos.

A partir de su renuncia se tendrá que trabajar en conformar un nuevo patronato, quien estará a cargo de las decisiones, algo que no es fácil, pues no todos quieren entrar a trabajar en esto, algunos miembros renunciaron argumentando falta de tiempo o nunca se presentaron, manifestó.

Están en una corporación donde no hay recursos, no hay nada, por lo que solo los conminó a portarse bien, pues no los quiere ver en la calle fracasados, los quiere ver elevarse como agrupación, aunque ellos hayan sido su escalón, señaló.

Carlos Julio Rosas Ruiz manifestó que la responsabilidad quedaba en manos de las autoridades municipales, a partir de su renuncia, y en lo que se nombra un nuevo patronato, éstos deberán estar pendiente de las necesidades de los elementos y sus unidades.

El jueves, elementos de Bomberos de Escuinapa informaron que estarían trabajando bajo protesta, aunque el Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, había ofrecido apoyarlos con darles asilo y salario mientras conseguían terreno, el presidente de Bomberos Andrés Rodríguez Hernández se negaba a ello, dejándolos sin posibilidades de tener un salario.

La negativa se sumaba a que, si se cambiaban del lugar, no podrían hacer uso de sus unidades vehiculares, por lo que no podían estar así al estar en medio de un problema que sentían era político, por lo que pedían la renuncia del presidente y trabajarían bajo protesta mientras se decidía.