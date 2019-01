En Escuinapa, reportan saldo blanco en operativo Gudalupe - Reyes

El director de Seguridad Pública Juan Carlos Natarén dijo que la muerte de una bebé no entra en el operativo decembrino

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Operativo Guadalupe- Reyes culminó con saldo blanco, ya que aunque se registró la muerte de una niña a manos al parecer de su padre, este caso no entra en el operativo, consideró Juan Carlos Natarén Ovando.

“La muerte de la niña no entra, es sobre delitos como muertes por accidentes u homicidios”, dijo el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Al respecto el Alcalde Emmett Soto Grave indicó que el hecho se relaciona con violencia intrafamiliar que no se denunció, por lo que no se podía prevenir si no tenían antecedentes de éste tipo de casos.

Informaron que al no tener muertes por accidentes o el uso de armas, consideraban que fue un buen operativo.

En el operativo que inició el 12 de diciembre y concluyó el 6 de enero, se detuvieron a 63 personas, 34 por alterar el orden, 12 por farmacodependencia, 10 por riña, 6 por portar arma punzocortante, uno por arma de fuego y uno más por ingerir bebidas embriagantes, se tuvo un homicidio doloso que fue el de Mía.

De hechos de Tránsito se tuvieron 18 colisiones, 5 por pérdida de control, un atropellado, 43 detenidos por manejo de vehículo en estado inconveniente y 43 infracciones, de las cuales 17 infracciones fueron por falta de placas y una por no portar licencia.

MINIMIZAN USO DE PIROTECNIA

El Alcalde Emmett Soto Grave manifestó que aunque se tuvieron percances con el uso de pirotecnia no debe ser “satanizado”.

“En materia de pirotecnia se ha satanizado, hubo cuetes como en todos los municipios, las familias tienen que tener la supervisión, son luces no lesivas”, dijo.

Indicó que hay municipios que tienen hasta feria y fiesta de pirotecnia, como autoridad se dieron pláticas y concientización de las personas en el uso de explosivos.

El Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, manifestó que dieron permisos para pirotecnia que no causa daños, pero había quienes presentaron permisos de otro tipo de cuetes que los otorgó la Secretaria de Gobernación.

“Siento que nos quieren hacer responsables pero nosotros supervisamos y eran luces nada más” dijo.

Los percances donde se quemaron un autobús y un carro no pueden determinar que hayan sido realmente ‘cebollitas’ pues no son peritos, señalo.