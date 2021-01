En Escuinapa, repuntan casos de Covid-19 tras fiestas decembrinas

Médicos señalan que en esta semana se han internado al menos a tres personas sospechosas de padecer este mal

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El repunte de casos por Covid-19 ya se está presentando en el municipio después de las fiestas de fin de año, lamentaron el director del Hospital General y médicos consultados al respecto.

“Estamos viendo los resultados de las fiestas, de las reuniones en diciembre, las posadas, la Navidad, el fin de año, los casos de Covid sí van repuntando” dijo el Director del Hospital General Wilfrido Delgado Pardo.

Se han estado presentando casos, que se han ido prácticamente a su domicilio a llevar el tratamiento, pero la semana pasada quedaron tres pacientes hospitalizados.

Tener un paciente hospitalizado por sospecha de Covid-19, es porque su estado de salud no es óptimo o no puede estar en casa, lo que demuestra lo que se decía, que, ante las fiestas y la relajación de medidas de prevención, los casos iban a repuntar, manifestó.

Al ser los primeros días de enero, ya se nota eso, en meses pasados después de haber pasado lo peor de la pandemia de 2020, había menos casos sospechosos en las consultas o no se tenían.

Sin embargo, dijo, hoy ya se están quedando hospitalizados, ya hay más de tres personas solicitando consulta durante el día debido a la sospecha de tener coronavirus.

Indicó que, previendo esta situación, el área Covid-19 se mantiene en el Hospital General, sigue estando en el lugar que antes estaba urgencias y ésta sigue en el mismo sitio que cuando se reconvirtió el nosocomio por la pandemia.

El funcionario lamentó que la población no haya acatado el llamado que se hizo de manera insistente por no celebrar, por continuar con las medidas sanitarias, por guardar distancia y usar cubre-bocas, si esto hubiera ocurrido, no estarían temiendo que los casos de Coronavirus se tengan en gran cantidad durante los próximos días, precisó.

Médicos privados consultados al respecto, señalaron con preocupación el incremento de casos sospechosos por Covid-19, que se están dando después de las fiestas de fin de año.

“Nos preocupa, porque parecía que la situación de Covid estaba controlado, en meses pasados ya nos llegaba una persona cada quince días o más días, hoy ya nos están llegando tres o cuatro a la semana”, señaló un médico que prefirió omitir su nombre.

Si la población no toma conciencia del problema, los casos continuarán presentándose y también los decesos, indicaron, esto solo puede controlarse con la participación de todos.