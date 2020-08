En Escuinapa, reuniones para celebrar eventos entre familias no han generado denuncias: DSPM

Juan Carlos Notarén Ovando dice que las personas han cumplido con respetar las normas de higiene y evitar aglomeraciones

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ En la "nueva normalidad" las reuniones para celebrar eventos entre familias no han generado denuncias, manifestó el Director de Seguridad Pública Juan Carlos Notarén Ovando.

Las personas han cumplido con respetar las normas de higiene y de no aglomerar a muchas personas, así como respetar los espacios públicos, manifestó.

“Las fiestas en casa se pueden hacer, las reuniones en salones no, en gran cantidad no debe haber personas reuniones, afortunadamente se está respetando, no tenemos denuncias de que se sobrepasen esas reuniones”, dijo el jefe policiaco.

Indicó que durante el fin de semana se aplicaron 14 infracciones a motociclistas por falta de casco y hubo dos personas detenidas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Calles como el Malecón Siglo XXI y el bulevar Morelos permanecieron solos, probablemente las lluvias que se tenían propicio que los jóvenes tuvieran puntos de reunión en algún domicilio, pues en las calles no estuvieron como lo hacían antes de la pandemia.

El sábado antepasado sí se tuvieron que mover a por lo menos cinco vehículos que permanecían en la vía pública, pero el resto de la población está acatando los llamados de permanecer en casa o hacer las reuniones en su domicilio.

Informó que se siguen vigilando las playas, balnearios y el malecón de Teacapán, del cual se persuade a la gente a que se retire, a los restaurantes se puede acudir, pero no se puede estar en las playas, aún no hay permiso de abrir.

“En Teacapán sí se está retirando a la gente de la playa, no pueden estar en el malecón, sí pueden ir a los restaurantes, pero nada más” recalcó.

En tanto no se determine por parte del Alcalde Emmett Soto Grave, abrir centros sociales, balnearios y playas, van a continuar los operativos, manifestó.