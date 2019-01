En Escuinapa, se despide de la docencia el profesor Jorge Armando LÃ³pez Hurtado

En Escuinapa, se despide de la docencia el profesor Jorge Armando López Hurtado

En su vida como profesor, durante 42 años, dio clases a 19 mil 300 alumnos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Tras citar a Amado Nervo, feliz y en paz el profesor y promotor deportivo, Jorge Armando López Hurtado, se despidió de las aulas de la Secundaria Federal Doctor Eligio Díaz V., después de 42 años de servicio.

"Cuarenta y dos años, no los sentí, hubo dificultades, sí, pero supimos librarlas y salir adelante, me dedicaré a cuidar nietos, puedo decir 'vida nada me debes, vida estamos en paz' y me voy feliz", dijo.

El profesor fue despedido de las aulas en una emotiva ceremonia de la secundaria, rodeado de alumnos, de compañeros docentes y de autoridades educativas y del municipio.

La profesora Iris Morón, quien después de ser su alumna a los años se convirtió en su compañera, dio su reseña de vida.

El profesor nació en Culiacán, pero desde la infancia vivió en la ciudad de México, donde estudió en el Colegio Militar, en 1977 llegó a esta institución educativa como profesor de educación física, donde continuó formándose en Ciencias Sociales.

Se casó con la escuinapense Olga Martha Amillano, con quien tuvo a Perla y Sergio.

En su paso por la secundaria, formó a 19 mil 300 alumnos, quienes ya laboran en diversos sectores, algunos han sido Presidentes Municipales, se dijo.

"Profesor, se va físicamente, pero se quedan su voz, sus pasos, en cada aula y en cada espacio de esta escuela, en cada anécdota y en el corazón de muchas personas", dijo la profesora.

La alumna Hellen Mayorquín manifestó que después de 42 años de servicio, de haberse dedicado a la docencia, era necesario estar en descanso de esa labor y aunque había tristeza, también existe el agradecimiento por estos años dedicados a la formación de tantos estudiantes.

El director de la institución, Jelinek Guzmán Campas, destacó el trabajo realizado por quienes se jubilaron, el cariño de los estudiantes es la recompensa, les manifestó.

López Hurtado recibió el reconocimiento de 42 años de servicio, de manos del Alcalde Emmett Soto Grave.