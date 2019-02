En Escuinapa, se quejan de la oficial del Registro Civil

Los ciudadanos denuncian que la funcionaria llega a trabajar hasta el medio día; ella dice que vive fuera del municipio

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Usuarios del Registro Civil manifestaron su molestia ante la falta de atención y ausencia de la Oficial de la dependencia.

"No encontrar a la Juez, no es cosa de un día, es recurrente, la gente se tiene que ir sin hacer el trámite, ya se puso la queja en Culiacán el año pasado, pero no paso nada", dijo Oscar Alfonso Reyes.

La Oficial Rosalba Rubio Páez, llega después de mediodía, señalaron, es la característica desde hace cinco años, después de que asumió el cargo que había dejado su papá Francisco Rubio Anguiano.

"Siempre hay que estar esperando, a ver si viene, llegar antes para los registros de niños, porque si son tres los que se registraron, ya no aceptan uno más", dijo Lucía Rincones.

La mañana del lunes, las personas que esperaban, manifestaron que las secretarias sólo les informaban que pronto llegaría la Oficial, de la que sólo requerían la firma para algunos documentos.

"Ya hemos venido mucho y siempre es lo mismo, no está, hace un año fui testigo de una boda, nos citó a las nueve y esperando hasta las doce que llegó, salimos hasta la una y media", dijo Trinidad Huerta.

Las quejas ya las han interpuesto en Culiacán, ante funcionarios del estado, y no hay quien ponga orden en esa dependencia, señalaron.

La Oficial del Registro Civil, Rosalba Rubio Páez manifestó que intenta dar la atención a las personas que llegan al lugar.

"Quisiera atender rápido a la gente, pero hay documentos que se tienen que firmar y lo hago, para después atender a la gente", dijo.

La firma de documentos interinos ocasionan que la gente no sea atendida de manera rápida como lo desean, señaló.

La funcionaria no respondió sobre sus llegadas a la dependencia después de mediodía, sólo dijo que vive fuera del municipio.