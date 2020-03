En Escuinapa, sindicalizados de Jumapae se alistan para huelga este viernes

No se han logrado acuerdos para el pago del aguinaldo pendiente de 2019, dice dirigente sindical

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Ante la falta de acuerdos entre Jumapae y el sindicato, mañana a las 12:00 horas está previsto el estallamiento de la huelga, informo el secretario general del Sindicato de Jumapae.

“A las doce del día de mañana vamos a tener la huelga, no hay acuerdos y los intereses de los préstamos ante la falta de aguinaldos, van en aumento”, dijo Julio César Rivera Garibaldi.

Manifestó que no pueden seguir esperando el pago de aguinaldo que, de acuerdo a la ley, se les debió haber otorgado en diciembre de 2019, y no fue así.

Las negociaciones que se han intentado entablar durante estos primeros meses del año no han tenido resultados, pues simplemente la parte patronal no acude y en algunos casos solo ha señalado que no se tiene el dinero para hacer estos pagos.

En este lapso seis trabajadores han sido despedidos y el personal sindicalizado de oficina ha sido desplazado para poner a personas de confianza.

No ha sido posible lograr acuerdos, manifestó, por lo que es inminente la huelga a partir de las 12 del día, no se pararán labores de quienes están a cargo del servicio de agua potable en los acueductos, dijo.

“Nosotros no queremos afectar a la población, solo estamos pidiendo que se nos cumpla el pago de un derecho laboral”.

En cuanto a las pláticas que tendrían con el Congreso del Estado, manifestó que tanto los Diputados como el Gobernador Quirino Ordaz Coppel han mostrado intenciones de apoyo, pero requieren de la gestión del Alcalde Emmett Soto Grave.

Al parecer no ha habido el acercamiento sobre ese tema y por lo tanto tampoco han dado respuestas a los trabajadores de la Jumapae, quienes solo ven cómo sus deudas se van acumulando.