En Escuinapa, trabajadores de Jumapae realizan paro laboral

Los empleados exigen el pago de tres quincenas atrasadas

Carolina Tiznado

06/12/2018 | 11:07 AM

ESCUINAPA._ Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), decidieron parar sus labores y votaron por no trabajar ante el atraso de pago de tres quincenas, además ahora bloquea Infonavit las cuentas.

“Tenemos hambre... Ayer caí al Seguro Social, enfermo del estrés que traemos”, le dijo un trabajador al Gerente de la Jumapae José Manuel Grave Inda.

Son tres quincenas sin pago pero ya va en transcurso la cuarta quincena, por lo que la situación es de desesperación para ellos y para sus familias.

“Que nos descuenten el día Julio (César Rivera Garibaldi, Secretario General del Sindicato) no vamos a trabajar, no los vemos con voluntad de resolver nada”, dijo otro de los trabajadores.

Los trabajadores decidieron votar para que el paro laboral se extendiera a todo el día, pues no veían la solución, cada semana les señalaban la posibilidad de resolver sin que así fuera.

El Secretario General del Sindicato de la Jumapae Julio César Rivera Garibaldi, indicó que considera que no ha habido voluntad de resolver de parte de las autoridades, pues aunque se tuvo sesión extraordinaria de Cabildo el viernes pasado para ratificar el Consejo de Jumapae de acuerdo al encargado de la Jumapae José Manuel Grave Inda, el Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, no había elaborado el acta, por lo cual no tenía poder aún para hacer algunos trámites.

“No han hecho el acta, no han dado poder para hacer las cosas como Gerente al encargado de Jumapae y nos pegan en la madre a todos”, dijo el dirigente sindical.

Son 76 personas las que esperan los pagos, entre pensionados y trabajadores activos, solo las oficinas en caja se mantendrán trabajando, informó.

Por su parte José Manuel Grave Inda, Gerente de Jumapae, indicó que está esperando los poderes que otorga el Consejo de Jumapae para realizar algunas acciones principalmente de gestión.

“No está en mis manos, no tenemos el acta todavía, tengo el nombramiento desde el día primero, el Consejo fue ratificado pero todavía no está el acta porque falta la firma del Ceapas, sigo de encargado”, dijo el encargado de Jumapae a los trabajadores.

Bloquea Infonavit cuentas a Jumapae

El encargado de la Jumapae José Manuel Grave Inda, informó que el miércoles las cuentas de la paramunicipal fueron liberados por el Seguro Social después de un mes, pero ahora el Infonavit las bloqueó.

“Ayer en la mañana fueron liberadas las cuentas después de un mes que fueron bloqueadas por el Seguro, pero inmediatamente las bloqueó Infonavit y ahora tenemos que resolver eso”, dijo.

El Infonavit está pidiendo 150 mil pesos para desbloquear las cuentas pues se les deben 2 millones 300 mil pesos, de los cuales son 322 mil pesos de retenciones que ya se habían hecho a los trabajadores.

Manifestó que no se puede hacer nada, más que esperar y negociar con el pago a Infonavit, aunque después pueden ser bloqueados por el SAT y la Conagua, a los que también les deben.