En Escuinapa, varias colonias carecen de agua potable

Vecinos señalan que tienen que comprar tinacos para solovetar sus necesidades y ya llevan más de ocho días sin el vital líquido

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Diversos sectores del municipio se mantienen sin agua potable, el Centro de la ciudad es uno de ellos, por lo que cada vez más escuinapenses suman a sus vehículos tambos o tinacos para solventar esta necesidad.

“Ya son ocho días que no tenemos agua, vivo en el Centro, andaba fuera pero ya mi esposa me dijo que no había, se tiene que llenar dos veces a la semana para los quehaceres de la casa”, dijo José Antonio López.

Un tinaco de mil litros puede salirles en veinticinco pesos, si acuden por el a las plantas de agua potable que se tiene en diversas colonias, pero sí se compra con quienes expenden el vital líquido por las calles, el costo puede ser de hasta 125 pesos.

“Ya hay gente que tiene negocio, dan un servicio pues, hasta camiones nuevos traen, el agua es un problema que no nos resuelven, nos llaman a pagar, pero tampoco tenemos servicio por parte de la Jumapae”, dijo Gerardo Romero.

El Centro de la ciudad tiene un servicio irregular, desde que se dieron los dos cortes de energía al acueducto Baluarte- Escuinapa, ya no tuvieron agua potable.

Desconocen la razón de que no llegue a sus domicilios y que en otros del centro sí haya, pero tampoco acuden a Jumapae pues no se les resuelve la situación, indicaron.

“El Ayuntamiento trae pipas, pero entregan a la gente de ellos, a los funcionarios, al Presidente, pero éste es un problema de mucha gente, el dinero no nos alcanza para comprar pipas con agua y pagar el recibo”, dijo Óscar Martínez.

La situación afecta también a otras áreas que no dependen del acueducto Baluarte- Escuinapa, como es el caso de la colonia 10 de Mayo, donde están algunas plantas de venta de agua.

“Agua hay poca, no sabemos qué paso, que no hay, ya tenemos más de un mes batallando”, dijo una de las vecinas del lugar.

Un empleado de la Comuna que estaba en uno de los pozos abastecedores de agua de la Jumapae en esa colonia, informó que apenas se había reparado una bomba y después de dos meses durante la mañana de este martes se había puesto a funcionar de nuevo.

“Tal vez por eso no había, porque de aquí se surte también la colonia Gabriel Leyva, pero una bomba apenas la arreglaron, hace rato la pusieron”, señaló.

En el sistema de rebombeo la Comuna mantiene a agentes de Policía Municipal para evitar que se vuelva a cortar el suministro de energía eléctrica, que hace que funcionen los pozos de agua y se dote del servicio al municipio.