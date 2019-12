En Escuinapa, vecinos de la Colonia Paredones claman por agua

Los colos dicen que llevan casi todo el año sin agua potable por lo que tienen que comprar de pipas o usar la del arroyo Buñigas

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El "estiaje" parece haberse instalado en la colonia Paredones, la falta de agua potable se prolongó más que otros años y el agua para el hogar o se compra o se usa la del arroyo Buñigas, aunque esto tenga una consecuencia sanitaria.

Hasta 2018 el problema de agua potable era solo una situación que se padecía por meses, cuando iniciaba el estiaje y hasta las primeras lluvias, el servicio de agua se normalizaba en junio o julio, lo que este año no ha ocurrido.

“No tenemos agua y no sabemos la razón, cuando tengo dinero compro de pipas o de garrafón, cuando no tengo dinero, me voy al arroyo para acarrear el agua, para lavar los trastes y para el baño”, dijo Rosalba Quintero.

Es raro cuando llega un poco del vital líquido a la zona, el problema abarca al Hospital General, que tiene que comprar agua de pipas para tener en el nosocomio, señalaron vecinos.

El agua potable ha sido un problema histórico de la zona, por años se ha padecido de la falta de esta, pero solo por meses, cuando la presión en las tuberías es baja, lo cual es casi siempre en temporada de estiaje, afirmaron.

Después de las primeras lluvias, cuando los mantos freáticos se recuperan, también se recupera el servicio de agua potable, la presión es mayor que permite que suba a las zonas altas de la colonia.

Sin embargo, esta vez llegó diciembre y el servicio no se restableció, no hay presión para que el agua suba y llegue a los domicilios, por lo que prácticamente toda la colonia está a secas, se quejaron los vecinos.

“No hemos tenido agua en todo el año casi, dicen que está sectorizada, pero ni cuando le toca al Centro tenemos agua, no nos llega, ha llegado a caer de manera rara, un domingo cada quince días, pero no se puede estar así, el agua es vital”, dijo Ana Rodríguez.

Desconocen cuál es la razón de que este año se tengan problemas, cuando las autoridades presumen que se ha hecho tanto en la Jumapae para mejorar el servicio.

Pues antes no se padecía por tantos meses y no es un problema de tubería, indicaron, pues antes llegaba el agua y ahora no, hoy cuando se tuvieron lluvias más temprano y más intensas que en años pasados.

“Vamos a la Jumapae y no hay respuestas, nada más nos dicen que está en proyecto un pozo que va a resolver el problema, pero antes no había pozo y nos llegaba el agua” dijo Emilia Lizárraga.

Las pipas tienen un costo de 120, 200 y 600 pesos, que se tienen que comprar para poder solventar las necesidades de los hogares, los recibos de agua sin embargo continúan llegando, hay cobros por un servicio que no se otorga por parte del municipio, señalaron.