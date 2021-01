Toma de posesión de la presidencia de EU de Joe Biden

En español, Jennifer Lopez pide una nación en libertad en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de EU

La artista se presenta esta mañana y se expresa en español en la investidura del nuevo Presidente estadounidense

Elizabeth Gámez

20/01/2021 | 09:50 AM

La cantante Jennifer López es parte de la investidura del Joe Biden como presidente de Estados Unidos, la mañana de este miércoles.

La aritsta interpreta el tema Brilla el sol, y pidió en español: por "¡¡Una nación en libertad y justicia para todos!"..

Por medio de su cuenta en Instagram, la intérprete de canciones como "On The Floor" y "Dance Again" compartió un video mostrando su llegada al lugar.

Jennifer Lopez es una de las mujeres latinas con más influencia en Estados Unidos, y todo tipo de público acoge con los brazos abiertos las actuaciones de gran calibre.

Este miércoles fue una de las encargadas de acompañar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en su toma de posesión.

Con este evento, la música vuelve a Washington tras una ausencia llamativa: en sus dos investiduras, Obama contó con Aretha Frankin y Beyoncé, siguiendo la tradición Kennedy de acompañarse de estrellas. Sin embargo, cuando salió elegido, Donald Trump no logró encontrar un artista dispuesto a acompañarlo en su toma de posesión.