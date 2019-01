En evento de transparencia, Alcalde asegura estar en desacuerdo con publicar patrimonio

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ En un discurso que se extendió por varios minutos, y en el que compartió anécdotas, el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró no estar de acuerdo con hacer pública su declaración patrimonial.

Lamentó que los medios presionen, o “quien sea”, para que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios: por qué exhibirlo para que a cualquier persona le secuestren un hijo, indicó.

Estrada Ferreiro dirigió ese discurso en un evento convocado por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, a propósito de la protección de datos personales.

“Como servidores públicos tenemos una complicación: estamos obligados a rendir y declarar nuevo patrimonio al inicio y al final del mandato y estoy de acuerdo con ello, en lo que no estoy de acuerdo es que se nos quiera obligar a publicarlo”, señaló, “ahí está mi información y periódicamente voy a tener que actualizarla y ahí está”.

“El día que me abran un procedimiento, por algún motivo, cierto o no, y que la autoridad requiera esa información, ahí va a estar... pero publicarla violenta mi derecho de privacidad, aún siendo servidor público, no es el caso mío, sino de cualquier persona, funcionario, el patrimonio que tenemos también nuestros hijos, de nuestra familia, no tenemos que exhibirlo para que cualquier persona de las que ya existen en este país, por millones, vayan y nos secuestren un hijo, nos causen un daño, o nos genere un daño irreversible”.

Apenas unos minutos antes y a unos metros de él, Rosy del Carmen Lizárraga, comisionada presidente de la CEAIP, recalcaba que los servidores públicos tienen la obligación legal de dar a conocer su declaración patrimonial, pero también cobijados por la ley de protección de datos personales.

“Sin embargo, la ley establece que ante un documento que tenga información que es de carácter público, pero también privado, se debe hacer una versión pública”, explicó Lizárraga.

“Se puede entregar una versión publica de la declaración patrimonial, pero esta versión pública no te va a dar más allá la información que todo mundo debe conocer”.

La publicación de la declaración patrimonial de los servidores públicos comenzó con un movimiento ciudadano que pretendía formalizar este ejercicio para que la clase política recuperara la confianza de la ciudadanía, después de los escándalos de corrupción, desvío o excesos en los que se habían visto envueltos diferentes políticos o funcionarios a lo largo del país.

El movimiento, que fue bien visto por una buena parte de quienes aspiraban a cargos públicos, logró que se hiciera legal la exigencia, pero no como originalmente estaba planteada.

En los apartados de transparencia de algunas páginas de Ayuntamientos o del Gobierno del Estado, los ciudadanos han tenido acceso a varias versiones públicas de las declaraciones de los funcionarios; sin embargo, no todos han cumplido con esta parte.

“Yo creo que es cuestión de comprensión”, insistió Estrada Ferreiro, “y no estar presionando los medios, o quien sea, a los servidores públicos para que proporcionemos la información que no queremos proporcionar, porque es nuestro derecho constitucional, no es porque no quiera que sepan

de qué vivo o cómo vivo, investíguenme, a mí en lo particular, o acúsenme de algo y entonces sí, que alguien aporte esa información”.

“Y yo lo digo también porque dentro del Ayuntamiento, del gobierno y de otras partes, hay quienes se han dedicado a estar pidiendo informes de otros funcionarios, argumentando de que tienen derecho a hacerlo y no, no es cierto”.

Las propiedades de Estrada Ferreiro

En 2016, previo a las elecciones gubernamentales en las que participó Jesús Estrada Ferreiro, Noroeste recopiló información que está disponible para cualquiera en el Registro Público de la Propiedad y en las oficinas de Catastro municipal.

Estrada Ferreiro fue uno de los aspirantes a la gubernatura que no presentó información en la plataforma digital 3de3 del Instituto Mexicano para la Competitividad que incluía además su declaración de cumplimiento fiscal y patrimonial.

Hasta junio de 2016, había tres propiedades a nombre de Estrada Ferreiro en el archivo digital del Registro Público de la Propiedad y 8 halladas en Catastro que sumaban 3 mil metros cuadrados y valor de poco más de 5.3 millones de pesos.