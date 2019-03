En evento del 8M, AMLO plantea acabar con la corrupciÃ³nâ€¦ y no con la violencia contra mujeres

En evento del 8M, AMLO plantea acabar con la corrupción… y no con la violencia contra mujeres

Representantes del Gabinete federal, de legisladoras, de estudiantes, de mujeres indígenas, coincidieron este viernes que aunque se han conquistado muchos derechos en México, aún quedan grandes pendientes como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin ser criminalizadas; sus derechos políticos y, en particular, garantizar un país seguro para ellas

08/03/2019 | 12:11 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- En la peor crisis de violencia contra las mujeres en México, donde se mata a una mujer cada 9 horas, ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador ni Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); ni la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gassman, se comprometieron este viernes a desterrar ese flagelo.

En México, donde viven 63 millones 420 mil mujeres, de un total de 123 millones 569 mil mexicanos, el 66 por ciento han sido víctimas de alguna forma de violencia; de éstas 44 por ciento han sufrido agresiones a manos de su pareja o ex pareja.

Además, 43.1 por ciento de las mexicanas sufrió humillaciones, menosprecios, encierros, la destrucción de sus cosas o del hogar, vigilancia, amenazas de que su pareja se vaya, de ser echadas de su casa o de ser separadas de sus hijos, y amenazas con algún arma o con la muerte o con el suicidio de la pareja.

También un 24.5 por ciento recibió reclamos por parte de su pareja sobre la forma en la que gasta el dinero, prohibición trabajar o estudiar, o sustracción de bienes o dinero; otro 14 por ciento fueron golpeadas, amarradas, pateadas, tratadas de ahorcar o asfixiar, o agredidas con un arma; además un 7.3 por ciento de las encuestadas fueron obligadas a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no les gustan.

Sin embargo, este viernes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujeres, López Obrador, Sánchez Cordero y Gassman no se refirieron al aumento exponencial de los feminicidios, al acoso permanente, a la atención a víctimas, a la falta de oportunidades, al respeto a las decisiones personales de las mujeres –como el aborto– ni tampoco a cómo se atacará la desigualdad laboral que permanece en el país.

AMLO PIDE PRIORIDAD A ERRADICAR CORRUPCIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana frente a mujeres de su Gabinete, del Congreso de la Unión y de la sociedad, que la corrupción es el mayor mal de México y que por ello debe darse prioridad a erradicarla del país. “Y luego, o al mismo tiempo, el derecho a las mujeres”, aseveró.

“Es muy importante este día, porque la lucha de las mujeres es la lucha de los hombres y es la lucha por la justicia y la igualdad. Como todos sabemos, se logró el día 1 de julio del año pasado un cambio importante que va más allá de un cambio de Gobierno, se trata de un cambio de régimen”, dijo López Obrador.

Detalló que en su Gobierno, hombres y mujeres, están decididos a arrancar de raíz el régimen corrupto. Pidió no olvidar que la lucha participaron en el camino muchas mujeres y hombres “que se nos adelantaron”.

Durante el evento el Presidente consideró que la discriminación y la exclusión también se dio por el régimen corrupto. Y recalcó que para el principal problema del país es la corrupción. “Esa es la causa principal de la desigualdad social y la desigualdad económica”, dijo.

“Yo siento que lo que más ha dañado en nuestro país ha sido el predominio de la corrupción, para mí ese es el principal problema de México […] creo que esa es la causa principal de la desigualdad social y económica”, aseguró.

“Entonces si discutimos sobre este tema, si hay debate y llegamos a la conclusión de que necesitamos acabar con la corrupción, limpiar de corrupción del país, desterrar la corrupción porque de esa manera vamos a tener más recursos para el bienestar […]. Entonces vamos a darle a ese propósito la prioridad que se necesita y luego, o al mismo tiempo, el derecho a las mujeres, y el derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho al bienestar, el derecho a vivir y ser feliz en un país como el nuestro”, añadió.

Y hablo de que con los programas sociales se les está entregando más apoyo a las mujeres.

Llamó a los bancos a que si van a dar créditos, que los den a las mujeres porque son más responsables. “La mujeres es más decidida, más trabajadora, más honrada que el hombre”, aseguró y dijo que son fundamentales para la vida pública del país.

“No podemos como quisiéramos muchas veces pronunciarnos de manera contundente de una causa, de una asunto, porque éste es un movimiento democrático y nosotros representamos a todas y todos los ciudadanos, de todas las corrientes del pensamiento”, justificó el Presidente.

PIDEN GARANTIZAR DERECHOS

Durante el evento Mujeres Transformando México, que se llevó a cabo en Palacio Nacional y al que asistieron más de 500 mujeres, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dijo que le emociona ver el reflejo en el rostro de todas las mujeres que han recorrido el largo camino para lograr el reconocimiento a sus derechos básicos. Pero destacó que las mujeres enfrentan una realidad en la que “muchas ocasiones presionadas para renunciar a nuestros derechos básicos”.

“El derecho al sufragio, no lo soñó mi abuela y mi madre apenas; el derecho a la educación, al trabajo, a tener salarios iguales a los hombres. El derecho a la maternidad libre. Es innegable que las mujeres contamos hoy con condiciones de igualdad que no contaron nuestras abuelas [-…] pero quiero compartirles que aunque nuestras abuelas no contaron con estos derechos, a mí en loa personal, mi abuela selló mi vida en los derechos de las mujeres”, destacó.

La titular de la Segob dijo que “pese a esto, los restos siguen siendo enormes”. Y detalló que en México: el 66 por ciento de las mujeres sufre de violencia en el ámbito familiar, laborar y cercano. Dijo también que los datos de feminicidio en el país son preocupantes.

“Nos enfrentamos en una realidad en que las mujeres somos en muchas ocasiones presionadas para renunciar a nuestros derechos básicos”, alertó.

“Aunque en nuestra sociedad persisten amplios sectores que se niegan a comprender nuestra lucha […] no debemos claudicar en dirigir los esfuerzo en conseguir una sociedad con una paridad 50-50”, añadió.

Destacó que hoy tenemos un Gobierno con un Gabinete con paridad de género. Y agradeció al Presidente que la haya nombrado frente a la Segob, con lo que se convirtió en la primera mujer en dirigir el gobierno interno del país.

Aseguró que las mujeres tienen la obligación de seguir trabajando en abrir más espacios para las mujeres y reducir las brechas. Dijo que se deben trabajar en los derechos reproductivos; en los derechos de trabajar en la política, y seguir luchando por muchos derechos más.

“Para que exista paz y progreso debe permitirse la plena participación de nosotras”, aseguró.

PIDEN UN PAÍS SEGURO

Ana Regina, estudiante de Secundaria, pidió esta mañana, ante el Presidente López Obrador, que se garantice y se construya un futuro y un proyecto de vida para las niñas, adolescentes y mujeres libre de violencia y con equidad de género.

“Seguiremos buscando espacios para que se garantice nuestro espacio para ser tomadas en cuenta”, dijo la menor.

“Somos jóvenes, tenemos inquietudes, nos gusta la tecnología digital, también nos gusta divertirnos y queremos vivir en un país seguro y tranquilo”, agregó.

Ana también destacó que la preparación académica de las mujeres sería mucho mejor si contaran con los recursos necesarios; y recalcó que se necesita que existan espacios libres de violencia.

“¿Qué futuro imagino? […] que contar con un proyecto de vida libre de violencia es posible”, finalizó la joven estudiante.

La Diputada María Wendy Briceño Zuloaga dijo que México tiene la gran oportunidad de transformar las desigualdades de las mujeres en el país. Acusó que los gobiernos pasados incrementaron estas desigualdades que generó más violencia contra las mujeres.

“Hoy podemos saldar las deudas históricas hacia las mujeres”, consideró. Y detalló que para las legisladoras es sustancial que no se retroceda en la impartición de justicia y en los derechos que tanto les ha costado a las mujeres conquistar.

“Señor Presidente queremos avanzar en temas sustancias como la igualdad salariar; la no criminalización de las mujeres por decidir por nuestro cuerpo; la erradicación del matrimonio infantil; la erradicación de la violencia feminicida y la violencia política”, dijo.

Felícitas Martínez, pobladora de uno de los pueblos originarios del país, dijo que las mujeres de los pueblos indígenas también deben expresar su dolor que viven todos los días en la lucha por defender sus recursos.

“Nos ha costado la vida. El territorio se ama y se defiende”, dijo y aseguró que también el cuerpo de las mujeres es su territorio y debe defenderse.

Habló de que en Guerrero es el primer lugar en violencia de género y pidió al Presidente poner los ojos también ahí.

“Queremos también decir, porque aquí hay diputadas y senadoras, un presupuesto digno en la instancia que trabaja con las mujeres. Sin nosotras las mujeres como actoras políticas no alcanzaremos la Cuarta Transformación”, exigió.

Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), dijo que se debe aprovechar este día para hacer un balance de los logros y los desafíos.

Celebramos, dijo, que vivimos en un Estado de derecho y que gracias a ellos somos iguales ante la Ley; que tenemos una vida libre de violencia, a la integridad, paz y salud; que podemos trabajar y recibir un salario; que tenemos el derecho movernos libremente.

Señaló que se debe rendir homenaje a las mujeres y niñas que han luchado para enfrentarse al patriarcado. Y nombró a Sor Juana Inés de la Cruz, a Leona Vicario, a Carmen Serdán, Josefa Ortiz y Elvia Carrillo Puerto, quienes hoy engalanan en logo del Gobierno de México.

“Son nuestra patria y hoy les rendimos homenaje”, añadió.

Reconoció a las mujeres que están trabajando a favor de la igualdad y la no discriminación. “Hoy las mujeres contamos con una base de derechos exigibles ante la Ley”, dijo.

Detalló que hoy tres de cada diez mujeres tienen un trabajo remunerado. En las ciudades, 4 de cada 10 mujeres son población económica. Y añadió que poco más de mitad de la matricula básica y media superior son mujeres.

Sin embargo, indicó, las mujeres siguen enfrentando de la discriminación laboral, por lo que detalló se tienen que enfrentar las desigualdades que viven las mujeres desde su infancia. Y recalcó que en menos de tres años se registraron 30 mil nacimientos de niñas embarazadas, que ocurre como causa de la violencia sexual.

Y recordó que habrá una estrategia para 16 municipios con altas incidencias de feminicidio, pues dijo que la transformación no será posible si no se erradica la violencia contra las mujeres.

“Si las mujeres no están en el centro de las políticas, no es desarrollo sostenible”, aseveró.

Martha Lucía Michel Camarena, Senadora de la República, aseguró que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, es feminista y una aliada de las mujeres y también aseveró que en el Gobierno y en el Congreso “la conciencia de género sentó sus reales”.

Dijo que nunca ha escuchado un comentario misógino del Presidente López Obrador; y que él es consiente que el Estado renunció su responsabilidad de garantizar y proteger a las mujeres.

“Usted [Presidente] nos convocó a transformar esta patria, y aquí estamos. Cuente con nosotras, tomadas de la mano con usted, con este gabinete paritario, somos las insistencialistas, porque no vamos a quitar el dedo del renglón para trabajar con usted siempre de la mano. Nosotras también queremos transformar el país como usted”,

La legisladora precisó que hoy México tiene una oportunidad histórica para transformar la vida de las mujeres y las niñas. “Por eso me encanta que tengamos este Gabinete paritario y que tengamos en el país, que las niñas son la mitad de la niñez, que la mitad de las jóvenes somos mujeres, que la mitad de las mujeres adultas somos mujeres, y por eso nos hemos transformado en guerreras insistencialistas”, dijo.

“Estamos comprometidas con México y la matria”, recalcó.

Rosalba Velázquez, ciudadana, señaló que hay un panorama difícil de abordar pero que hoy con el Gobierno de López Obrador hay una luz en el Gobierno.

Pidió porque se garantice la seguridad en las mujeres, en sus casas y en el transporte, que se pueda usar un transporte que garantice el retorno a sus casas.

Dijo que es urgente terminar con una sociedad patriarcal que arroja a las mujeres discriminación y acoso.