En Expoceres 2020 van por mÃ¡s de $2,200 millones en negociaciones

En Expoceres 2020 van por más de $2,200 millones en negociaciones

Carlos Bojórquez

11/03/2020 | 12:43 AM

LOS MOCHIS._ En el marco del 60 aniversario de Grupo Ceres, del 26 al 28 de marzo se llevará a cabo la edición 27 de la Expoceres, en la que se buscará superar los 2 mil 200 millones de pesos en negociaciones que sus expositores registraron en la anterior.

Francisco Franco Lomelí apuntó que en 2018 tuvieron negociaciones por 950 millones de pesos, lo que significa un incremento del 133 por ciento logrado en 2019, y en esta ocasión esperan concretar más de 300 encuentros de negocios.

En este sentido, ya se tienen confirmadas misiones comerciales de Estados Unidos (por primera ocasión), Panamá y Colombia.

El gerente de Expoceres destacó que el 80 por ciento de los 60 mil visitantes son productores que en promedio siembran 95 hectáreas cada uno, y es el único evento de este tipo que no tiene costo al productor.

"Cuando nosotros revisamos el replanteamiento de lo que queríamos para Expoceres, les estoy hablando de hace alrededor de 10 años, nos planteábamos que teníamos que lograr hacer crecer a la expo sobre tres pilares o tres ejes: la primera era el conocimiento, era la tecnología, y la otra era la parte de los negocios; teníamos que ser realmente una plataforma que produjera negocios, que generara negocios para el expositor, porque en esa medida el evento iba a ir creciendo cada vez más. Entonces, era dinamizar el evento con mucha fuerza en la parte de negocios para que lográramos realmente generar esa atractividad y ese crecimiento permanente", compartió.

"No buscábamos ser la más grande, no es lo que nos mueve ni es nuestro objetivo principal ir creciendo per se, sino sí ser la mejor. Creemos que son cosas diferentes ser la más grande y ser la mejor".

Para esta edición se tiene contemplada la participación de más de 500 empresas expositoras, y la mitad son regionales. El área de exhibición comercial será de 22 hectáreas.

Además, se contará con un campo demostrativo de ocho hectáreas, para la proyección de diferentes cultivos de granos, hortalizas y berries, con 'lo último' en tecnología agrícola; y también habrá demostraciones de drones aplicados al agro, maquinaria y equipo agrícola.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Ahome informó que se montará un pabellón para Pymes y Mipymes con 30 estands; y su titular, Omar Cabrera, resaltó que la Expoceres representa una derrama de 40 millones de pesos para la ciudad, en hotelería, restaurantes y transporte.

Considerando que la principal propuesta de valor que se puede ofrecer a los productores y al sector en general está en el conocimiento, se han programado 20 actividades que incluyen paneles de discusión, conferencias plenarias, talleres, y la tradicional conferencia magistral, que en esta edición estará a cargo de Macario Schettino, con el tema 'Perspectivas económicas 2020-2024 / Un mundo raro'; y esta última será la única actividad del evento que tenga un costo al visitante.

Cuestionado sobre las posibles previsiones ante la amenaza global del coronavirus, Franco Lomelí dijo que estarán atentos a las notificaciones del Sector Salud.