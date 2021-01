En febrero se estrenará documental sobre el 'señor Miyagi'

Amazon Prime Video presentó el tráiler de More Than Miyagi, el documental desde los inicios de Pat Morita en la industria de la televisión como comediante, cómo fue una inspiración para quienes lo conocieron, y un repaso por sus últimos días

Noroeste / Redacción

Desde el estreno de Cobra Kai en Netflix, Karate Kid ha vuelto a tomar popularidad e incluso alcanzó a nuevas generaciones. La saga fue protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita, como Daniel LaRusso y el Señor Miyagi, respectivamente.

Ahora, otra plataforma de streaming estrenará una película documental sobre el actor que le dio vida al icónico sensei de la trilogía. Se trata de More Than Miyagi, un largometraje dirigido por Kevin Derek.

La nostalgia se apoderó de todos cuando, desde este 1 de enero reapareció el Señor Miyagi en la pantalla de Netflix en algunas escenas flashbacks en la serie Cobra Kai.

Pat Morita interpretó este personaje en las tres primeras películas de Karate Kid, ganándose el corazón de millones de fanáticos en el mundo entero, detalló spoiler.bolavip.com.

Pat Morita falleció el 24 de noviembre de 2005 a los 73 años, en Las Vegas. Desde ese momento se le recuerda con mucha nostalgia y cariño, pero ahora el director Kevin Derek decidió rendirle un homenaje con un documental muy especial.

More Than Miyagie: The Pat Morita Story explorará la vida del actor, desde sus inicios en la industria de la televisión como comediante, cómo fue una inspiración para quienes lo conocieron, y un repaso por sus últimos días.

El filme contará con declaraciones de estrellas como Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Larry Miller y Henry Winkler, entre otros.

El largometraje también mostrará imágenes de archivo y entrevistas exclusivas hechas a Pat Morita en el pasado. Está producido por Love Project Films y estará disponible en Itunes y Amazon Prime Video en Estados Unidos. Por el momento, no se ha confirmado su llegada a Latinoamérica.

More Than Miyagi: The Pat Morita Story se estrenará el 5 de febrero en Amazon Prime Video, iTunes, Vudu y otras plataformas para streaming. El documental también tendrá una versión en DVD y Blu-Ray con subtítulos en español que se venderá en la misma fecha.