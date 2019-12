En foro, coinciden en cuidar el desarrollo de Mazatlán

Al participar en el foro Mazatlán en Futuro, organizado por Universidad TecMilenio y Periódico Noroeste, el fundador de Impulsa Inmuebles hizo un llamado, frente a empresarios y jóvenes universitarios, a cuidar el crecimiento económico del destino

Netzahualcóyotl Ceballos

Mazatlán sí tiene crecimiento económico, pero éste no será para siempre si no se cuidan temas como la seguridad y la participación de la administración municipal, advirtió Manuel Clouthier Carrillo. Al participar en el foro Mazatlán en Futuro, organizado por Universidad TecMilenio y Periódico Noroeste, el fundador de Impulsa Inmuebles hizo un llamado, frente a empresarios y jóvenes universitarios, a cuidar el crecimiento económico del destino.

“El crecimiento económico no es permanente si no lo cuidamos, si no somos capaces de cuidar y canalizar adecuadamente a Mazatlán corremos el riesgo de que se pueda frenar. Ya lo hemos vivido en el pasado, se vivió por ejemplo con la crisis de seguridad, y se sufrió tremendamente”, dijo. Clouthier Carrillo dijo que una ciudad para tener un crecimiento económico perdurable debe ser vivible, visitable e invertible; cumple con las dos primeras, pero la tercera aún no.

