En GuamÃºchil, fallece el ex Diputado Gilberto Aguilar Gaxiola

En Guamúchil, fallece el ex Diputado Gilberto Aguilar Gaxiola

La participación política del médico significó un antes y un después para el PAN en Salvador Alvarado, asegura el ex dirigente Gilberto Lugo Sánchez

Reyes Iván Camacho

GUAMÚCHIL.- La mañana de este lunes perdió la batalla contra el cáncer el médico y político guamuchilense, Gilberto Aguilar Gaxiola, quien de 1995 a 1998 fuera Diputado local de Salvador Alvarado.

Ícono del PAN, activista social, aficionado al beisbol, en especial a sus Yanquis de Nueva York, Aguilar Gaxiola falleció a la edad de 69 años que recién acababa de cumplir a principios de este mes.

Gilberto Lugo Sánchez, ex dirigente municipal de Acción Nacional, subrayó que la participación política de Aguilar Gaxiola marcó un parteaguas en el panismo de Salvador Alvarado.

“Fue un ícono en el panismo de Salvador Alvarado, yo creo que fácil podemos decir que hubo un PAN antes de Gilberto Aguilar y un PAN después, él ayudó a posicionar, a sumar”, manifestó.

Controvertido, crítico contra el otrora poderoso PRI que a finales de los 80 era invencible en Sinaloa, Aguilar Gaxiola buscó en 1989 ser Alcalde abanderando al PAN, pero, aunque perdió, su participación sembró la semilla para el crecimiento de este instituto político.

En 1992 lo volvió a intentar, sin embargo, aunque de nuevo no tuvo éxito, el PAN siguió creciendo en las preferencias electorales, sentando las bases para las elecciones de 1995 en las que en esa ocasión Aguilar Gaxiola buscó la diputación local.

“En la elección del 95 un dato muy interesante que él logró es que en aquel momento obtuvo 17 mil 500 votos, que representaban el 47 por ciento del padrón de aquel momento”, detalló Lugo Sánchez.

Para poner en contexto esa proeza, dijo que en la elección pasada el Alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez ganó la contienda con menos de 16 mil votos, cuando el padrón es de 62 mil ciudadanos.

“Perdió la alcaldía en el 98 por escasos 150 votos, en una de las elecciones más reñidas y participativas. En números relativos sigue siendo esa elección la de mayor participación en Salvador Alvarado y en aquella elección la gubernatura la ganó (Rubén) Rocha Moya, la Presidencia la ganó Jaime Irízar y la diputación la ganó Ricardo Casas. El PRI se llevó una posición, el PAN otra y el PRD otra, eso habla de la competencia que hubo en el municipio en esa ocasión”, manifestó.

Lugo Sánchez sostuvo que, aunque Aguilar Gaxiola renunció al PAN en 2007, siempre se le identificó con los colores del blanquiazul.

Recordó que en la contienda de 1992 en la que Aguilar Gaxiola abanderó al PAN por segunda ocasión la elección fue muy cerrada e incluso hubo una marcha desde Guamúchil a Culiacán.

“Era cuando había un sistema que no admitía la oposición, era empezar a abrir el sistema democrático que hoy tenemos, una elección que a muchos nos pareció que el resultado que se dio oficialmente no era el que correspondía a la realidad y le permitió en el 95 atrapar en la elección el 47 por ciento de los votos del padrón, no de la votación, le puso un 2 a 1 al candidato del PRI”, manifestó.

En todos esos momentos históricos para el PAN de Salvador Alvarado estuvo como figura central Aguilar Gaxiola, destacó.

Su última participación en la vida pública del Municipio fue siendo director de Salud en la presente administración que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez, pero en enero de este año presentó su renuncia y a casi un año de dimitir falleció a causa del cáncer.