En GuamÃºchil tambiÃ©n salen colchones en mal estado

En Guamúchil también salen colchones en mal estado

Fueron donados por particulares en el Colchón Challenge que inició Geovan Valenzuela, pero comprados a una empresa de esta localidad

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Poco más de cien colchones que se entregaron a los damnificados en esta ciudad por particulares que aceptaron el reto, en el Colchón Challenge, salieron en mal estado similares a los que se entregaron en Culiacán.

Geovan Valenzuela Díaz, iniciador del Reto Colchón Challenge, explicó que la compra de estos colchones la hicieron particulares que aceptaban el reto.

“Son más de cien colchones que compramos, quienes iban aceptando el reto, los compraron en mueblerías ‘El Chiquilín’, aquí en Guamúchil”, expresó, “todos los que se compraron ahí de ese precio salieron en mal estado, eran colchones de color”.

Refirió que primeramente el colchón tenía el precio de 750 pesos y después se los dieron en 650 pesos.

“Ya hablamos con el propietario de la mueblería, de hecho ya me cambió uno ayer jueves”, aclaró “en la mañana me hablaron unas personas y me comentaron que los colchones tenían mal olor y les dije que los abrieran porque podían estar como los que se entregaron en Culiacán.

“Los abrieron y sí, salieron igual con mal olor y en mal estado”.

Valenzuela Díaz indicó que van a llevarle los colchones al propietario de la mueblería para que se los cambien o les regrese el dinero.

“Se los vamos a llevar al compa a ver qué hace con ellos”, recalcó, “el camarada dice que él no sabía cómo estaban los colchones y de haber sabido no los vende, él me dijo que los compró a un proveedor en Puebla”.

Agregó que en breve pasarán a los domicilios donde entregaron los colchones para recogerlos y llevarlos a la mueblería.

“Lo más seguro es que vayamos por ellos para recogerlos y cambiarlos, ya empezamos con la labor”, dijo.

Agregó que el reto sigue y que aún siguen entregando colchones a los damnificados, pero ya los compraron en otro lugar.

Geovan Valenzuela refirió que a raíz de las inundaciones el iba a realizar una rifa para comprar colchones para los damnificados de las inundaciones por la tormenta 19-E, pero mejor decidió hacer el reto y la gente respondió.