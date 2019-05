En Guanajuato, asesinan a líder sindical, ex senador, ex diputado y ex alcalde, Gilberto Muñoz Mosqueda

El ex alcalde fue atacado a balazos cuando circulaba en una camioneta al sur de Salamanca

Noroeste / Redacción

11/05/2019 | 4:15 PM

Foto: Cortesía

MÉXICO._ Gilberto Muñoz Mosqueda, quien durante 43 años fue dirigente nacional del Sindicato de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana, fue asesinado este sábado en Salamanca, Guanajuato, de donde era originario. Según informan medios locales, un grupo de hombres armados a bordo de un vehículo le dieron alcance al líder sindical, cuando conducía una camioneta de color gris sobre la calle Sol, casi equina con Obelisco, en la zona sur de Salamanca, municipio del cual también fue alcalde. Los hombres armados dispararon contra el líder sindical, también ex legislador local, ex diputado federal y ex senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien después fue llevado en una camioneta particular a la Cruz Roja local, donde falleció. El líder sindical asesinado, de 80 años de edad, es hermano de Carlos Muñoz Mosqueda, líder local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ex candidato a la Alcaldía de Salamanca. Según el diario Reforma, Muñoz Mosqueda era considerado una persona con gran poder adquisitivo en Salamanca; entre sus propiedades destacan una planta maquiladora, un balneario con cuatro albercas en más de 100 hectáreas de terreno, canchas de usos múltiples y de futbol. Líder sindical desde 1976, era propietario, además, de dos ranchos, uno con lago artificial, denominado El Tajo, y otro conocido como Los Acuaches, una residencia, localizada en la colonia Guanajuato. - Con información de Reforma y Correo. #ex alcalde

#ex diputado

# líder sindical

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente