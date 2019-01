En Guardia Nacional, mandos operativos deben ser civiles, no militares: LlausÃ¡s

En Guardia Nacional, mandos operativos deben ser civiles, no militares: Llausás

Para el activista y miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública el mando de esta nueva institución no debe ser militar, por lo que espera que este apartado sea modificado en el Senado de la República

Antonio Olazábal

La clave de la Guardia Nacional debe ser construir, no controlar a la ciudadanía, opinó Javier Llausás Magaña, integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El activista se dijo en contra de dar el control operativo de las labores policiales a mandos militares, tal y como lo propone la iniciativa que aprobó la cámara de diputados sobre la Guardia Nacional, y que ahora va rumbo al Senado de la República.

“No creo que se deba sustituir (policías locales), y menos en mandos militares...definitivamente no, (no está a favor de militares en las calles) eso es muy claro, es cómo construir, no cómo controlar, es como con inteligencia ir a dar con los que están haciendo daño al país, pero no puedes regular a todos los que sí estamos por el bien del país”, señaló.

“Lo que haces es, a todos los que estamos trabajando bien, los limitas, es un equilibrio muy difícil de lograr, por eso hay que apoyar a nuestras autoridades, pero también tenemos la libertad de señalar, yo pienso que debió haber sido creada la Policía Nacional para asistir a aquellas policías insuficientes”, agregó.

Llausás Magaña explicó que se debió haber implementado una policía élite, tal y como la había en la administración de Mario López Valdez cuando fue Gobernador del Estado, ya que esa corporación era de apoyo para las policías locales.

“Yo creo que no es por ahí, yo creo que se necesitaba una policía élite, que viniera al apoyo de las policías municipales, pero no a la sustitución. Aquí una vez lo hicimos en Sinaloa, un grupo élite, que dio muy buen resultado, pero no sustituyó a las policías municipales”, mencionó.

“En mi opinión creo que se tiene que crear esa Guardia Nacional, tipo Policía Federal, tipo élite, y que de acuerdo a los indicadores de cada municipio”, detalló.

El pasado 1 de enero, un policía municipal, que actualmente lleva un proceso administrativo, prestó un arma para que un civil dispara al aire con su arma; días después, una policía municipal fue detenida en Los Mochis con droga, para Llausás Magaña este tipo de hechos dañan la imagen de las corporaciones de seguridad, sin embargo, son más los casos positivos que hay en el país que los negativos.

“Sí se puede confiar en nuestras policías, y esos casos que tú dices, son los casos negativos que vemos, nadie habla de los casos positivos que afortunadamente son más...seguramente habrá policías que estén amenazados, que están desventaja, yo no puedo hacer un juicio de valor tan sencillo como para decir 'todos son corruptos', el crimen sabe donde vives, donde viven todos tus familiares, y eres obligado”, subrayó.

El consejero del CESP llamó al Senado a rectificar sobre la implementación de la Guardia Nacional, que su implementación sea de orden civil, y no militar.

“Es tiempo de rectificar, yo creo que tiene que ser una policía civil, muy parecida a la estructura militar en disciplina, en orden y al servicio profesional de carrera, creo que ahí Sedena y Marina nos tienen mucho que enseñar, pero la policía tiene que ser civil, porque son otro tipo de problemas”, explicó.