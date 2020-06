En Guasave, 19 de 20 camas Covid del Hospital General ya estÃ¡n ocupadas; IMSS estÃ¡ al 55%

En Guasave, 19 de 20 camas Covid del Hospital General ya están ocupadas; IMSS está al 55%

Los casos han crecido de manera preocupante en las últimas dos semanas, señalan autoridades de Salud

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En las últimas dos semanas, Guasave ha presentado un aumento de casos de coronavirus que pone en riesgo de desbordar la capacidad de atención que tienen las instituciones de salud, refirieron autoridades en reunión del Consejo Municipal de Salud y del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid.

Jesús Antonio López Rodríguez, director del Hospital General, detalló que de las 20 camas Covid que tienen en este nosocomio, 19 ya están ocupadas, por lo que solo tenían espacio para uno más.

“Actualmente, el Hospital General tiene 20 camas disponibles para Covid y tenemos 19 pacientes hospitalizados, no sé si en el transcurso de este tiempo haya llegado otro paciente para llegar a las 20 camas, sin embargo, también tenemos cuatro camas que podemos reconvertir en caso de que se nos acumulen los 20 pacientes”, manifestó.

Aclaró que esas cuatro camas no las han puesto en operaciones porque no cuentan con todo el personal de salud, pero si se ven rebasados tendrán que usarlas, al igual que el área de Urgencias y las otras áreas del hospital.

Martín Ahumada Quintero, secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid, detalló que la directora del Hospital General de Zona 32 del IMSS le pasó el reporte que de las 67 camas Covid que tienen en ese nosocomio ya están ocupadas con 37 pacientes, de los cuales cuatro están intubados

“Sí preocupa y sí alarma que estamos viendo que en el caso del Hospital General de 20 camas tenemos ya 19 ocupadas, me comentaba la doctora Trini Leyva que ya le llegaron pacientes porque no tiene camas el Hospital General, el IMSS va atender a los no derechohabientes también”, indicó.

El ex director de la clínica del IMSS subrayó que la situación en Guasave es muy preocupante porque se está en el pico de la pandemia, con los hospitales aumentando su porcentaje de ocupación y con todavía muchos enfermos en sus casas en condiciones delicadas.

“De repente pudiera pasar como el viernes para sábado que hubo ocho defunciones, aclarar que cinco eran pacientes hospitalizados, los otros tres llegaron en trayecto fallecidos, esa es una situación muy preocupante porque sí sabemos de pacientes que están en sus domicilios y que no quieren acudir a ninguna institución porque los van a confinar en un área Covid y no van a poder ver a sus familiares”, manifestó.

Destacó que en el IMSS la semana pasada llegaban a atenderse de cuatro a cinco pacientes sospechosos diarios, pero en los últimos días se han hecho colas en el triage respiratorio, consecuencia de que la población ha relajado sus medidas de prevención.

Ahumada Quintero indicó que en Guasave, al estar en semáforo rojo y en el pico de contagios, no tienen que cambiar las circunstancias y se tienen que mantener las medidas que se estaban aplicando.

“Estamos conscientes de la situación económica de la sociedad, de los trabajadores, de los empresarios, pero que pudiera sopesarse el qué hacer, porque lo que estamos viendo de ayer a hoy en los comercios no están cumpliendo cabalmente, se ve muy relajada la disciplina y de aquí al viernes pudiera haber una cantidad de contagios extraordinariamente alta y que el fin de semana no tengamos camas en los hospitales. Tenemos que hacer algo al respecto”, urgió.

El acuerdo que tomaron los integrantes de los consejos reunidos fue ver el desarrollo de la pandemia en los próximos días y definir en una reunión el viernes el tema de la reapertura en los giros comerciales que permanecen cerrados.