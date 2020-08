En Guasave comercio no se recupera; ventas en algunos giros son del 22%: Canaco

Quienes están sufriendo más en esta crisis económica son los establecimientos de venta de ropa, calzado y accesorios, indica Leonor Espinoza

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- A ya más de un mes de la reapertura de comercios no esenciales en este municipio, la recuperación económica ha sido lenta para algunos establecimientos, pero en giros como la venta de ropa, calzado y accesorios estas son casi inexistentes, lamentó Leonor Espinoza.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guasave detalló que mientras giros que nunca cerraron, como ferreterías y refaccionarias, traen ventas del 70 por ciento respecto a lo que tenían previo a la emergencia sanitaria, en lo que se refiere a ropa, calzado y accesorios el promedio es de apenas el 22 por ciento.

“En los giros no esenciales, como es la ropa, accesorios y calzado, nuestros comerciantes la están pasando muy mal, porque sus ventas no llegan ni al 25 por ciento, no se han podido recuperar”, comentó.

“En forma global las ventas están en un 46 por ciento, tomando en cuenta un sondeo con 60 empresas formales de nuestro municipio se llegó a esa cifra. Realmente el comerciante está pasando por una situación muy lamentable”.

Espinoza detalló que en el caso del sector restaurantero, estos se han venido nivelando poco a poco y han incrementado el consumo que la gente hace en ese giro.

La presidenta de Canaco añadió que luego de la reapertura económica, un 15 por ciento de los comercios no están abriendo, algunos porque tienen temor al contagio, pero la mitad de ese porcentaje es porque desafortunadamente ya no tuvieron liquidez para poder solventar los gastos, principalmente en insumos de protección que pide la autoridad.

“Muchos de ellos no han abierto por esa situación de que no tienen con qué comprar los insumos porque no tienen liquidez y otros porque definitivamente ya no van a abrir sus puertas”, indicó.

La dirigente empresarial subrayó que los empresarios guasavenses, a pesar de la situación económica por la que están pasando y estar cerrados casi tres meses, están cumpliendo con las disposiciones legales, como el pago del IMSS y del SAT, además de que han sido muy responsables de abrir sus puertas con los protocolos que la autoridad en cuestión de salud les está solicitando.

Lamentó que no hayan encontrado apoyo del gobierno para extender prórrogas en el pago de algunos impuestos y servicios, además de que las opciones de créditos fueron insuficientes, sumado a que muchos no entraron en esos programas por la incertidumbre que había y la inseguridad de no sabe cuándo podían reactivarse económicamente.