En Guasave, desconocen a Pimentel Medina como dirigente del Stasag

El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje deja sin efecto la solicitud de emplazamiento a huelga solicitada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegítima la representación de Alejandro Pimentel Medina como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, por lo que no procede el emplazamiento a huelga que demandó ante esta instancia.

Para fundamentar la solicitud del emplazamiento a huelga el Stasag argumentaba que el Ayuntamiento de Guasave se había negado a discutir el pliego petitorio que habían presentado en febrero a la Presidenta municipal, Aurelia Leal López, en el cual solicitaban un aumento salarial del 20 por ciento.

“Ante dicha petición, el tribunal resolvió que al no acreditar Alejandro Pimentel Medina que legalmente tiene personalidad para realizar tal planteamiento, se desecha de plano la solicitud de emplazamiento a huelga”, informó el Tribunal.

El órgano encargado de dirimir los conflictos entre el Ayuntamiento y sus trabajadores informó que en caso de que los trabajadores sindicalizados suspendan labores el 22 de abril, fecha de emplazamiento que solicitaba el Stasag, se podrá considerar como causa justificada de cese de la relación de trabajo, sin responsabilidad para la parte patronal.

Alejandro Pimentel Medina fue despedido del Ayuntamiento de Guasave el 24 de enero de este año, después de incitar a un paro laboral de dos días y de insultar la investidura de la Alcaldesa Aurelia Leal López, por lo que las autoridades municipales lo desconocieron desde esa fecha como interlocutor con el Stasag y por lo tanto no ha sido revisado el contrato colectivo de trabajo entre ambas partes.

Sin embargo, Pimentel Medina expuso que tiene una toma de nota expedida por el mismo Tribunal que se vence hasta el 31 de diciembre de este año.

“Ahora me desconoce un tribunal que no está constituido, este señor que se ostenta como presidente del tribunal no lo han nombrado ni el representante de los trabajadores ni el representante del patrón y se le venció su periodo”, manifestó.

El dirigente del Stasag aseguró que no ocupa el reconocimiento de la Alcaldesa Aurelia Leal López ni del Secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, ya que los trabajadores sindicalizados sí le otorgan ese reconocimiento.

Aseguró que si bien no le han resuelto la demanda de despido injustificado que presentó ante el tribunal, tarde o temprano la ley les dará la razón.