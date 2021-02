En Guasave, dicen sí a la vida con caravana de vehículos

Piden recapacitar, a legisladores que en Sinaloa están impulsando iniciativas para legalizar el aborto

Reyes Iván Camacho

GUASAVE. – Con una caravana en la que participaron decenas de vehículos, ciudadanos guasavenses le dijeron sí a la vida y no a las iniciativas con las que pretenden legalizar el aborto.

Con globos azules y blancos, así como cartulinas con mensajes a favor de la vida, niños y adultos se concentraron en el malecón María del Rosario Espinoza, frente al Centro Cultural Guasave, desde donde salió la caravana que recorrió vialidades importantes de la ciudad tratando de sensibilizar a las personas de este tema.

“Los ciudadanos guasavenses y de los 32 estados de la República estamos sumamente preocupados porque se defienda el primer derecho fundamental que todo individuo tiene, que es el derecho a la vida. No es un tema ni religioso ni político, es un tema cívico, humanista, ético y moral donde todos tenemos derecho a alzar la voz por los que no tienen voz”, aclaró Pablo Beltrán Uriarte, representante en Guasave del Frente Nacional por la Familia.

El activista dijo que los ciudadanos guasavenses y mexicanos están despertando para decirle a los legisladores que impulsan propuestas de ley en el Congreso a favor del aborto que no están de acuerdo y que eso va a tener repercusiones.

“Se están matando a niños y eso está generando que este tema venga a tener injusticia, se están manejando recursos que en vez de estarlos implementando para la educación, el trabajo, seguridad pública y otros temas de tipo social, los están utilizando para asesinar niños”, lamentó.

A los diputados que en Sinaloa impulsan iniciativas pro aborto, Beltrán Uriarte los llamó a recapacitar y que esos recursos mejor se utilicen en obras sociales que realmente tengan un provecho para todos.

“Tienen que recapacitar y reaccionar porque la gente está muy en desacuerdo con lo que ellos están haciendo en Sinaloa, cuando se sabe que constitucionalmente la vida tiene que ser protegida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural y Sinaloa está blindado por una constitución pro vida”, insistió.

El representante en Guasave del Frente Nacional por la Familia dijo que respeta el punto de vista de organizaciones y colectivos que no piensan como ellos, pero lo que no se puede respetar es que vayan en contra de un derecho insustituible, como es la vida.

“Si no respetamos el primer derecho a la vida, ¿qué otros derechos se nos pueden respetar?, creo que en ese tenor va, es la actitud o pensamiento que están proyectando que no ayuda para conciliar y buscar una postura más equilibrada. La vida humana es algo que se tiene que defender porque es algo que viene no solo en la Constitución, sino como un derecho natural”, expresó.

A los legisladores y gobiernos pidió establecer políticas públicas para apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y que su única puerta no sea la de abortar a su bebé, ya sea para que pueda criarlo o que lo pueda tener y darlo en adopción.

Después de recorrer los bulevares Gabriel Medina, Central y calles del Centro como la Zarargoza y Corregidora, la caravana regresó al malecón y finalizó en el mismo sitio donde había iniciado.