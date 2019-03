En Guasave, el proyecto del estadio Carranza LimÃ³n va muy avanzado; ya hay bosquejo

En Guasave, el proyecto del estadio Carranza Limón va muy avanzado; ya hay bosquejo

Prevén que en abril puedan estar iniciando los trabajos de rehabilitación del inmueble, casa de los Algodoneros de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del estadio de béisbol Francisco Carranza Limón ya va muy avanzado e incluso ya hay un bosquejo de cómo pudiera quedar el inmueble, aunque todavía no es definitivo, manifestó Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave expuso los trabajos pudieran empezar en abril.

"Ellos ya hicieron sus estudios de elementos existentes, de niveles, a mí me tocó ver ya el proyecto, muy bonito lo que llevan, muy bien planteado, muy bien estructurado, ya hay un bosquejo, pero no es el proyecto final, eso creo que en un par de semanas lo deberán tener y el Gobernador y la Alcaldesa lo darán a conocer en su momento", expresó.

El funcionario municipal manifestó que los más interesados de que sea un proyecto completo son ellos, como Municipio, para que la inversión que se haga en el estadio de béisbol valga la pena.

"No puedo adelantar mucho porque no tengo nada oficial, pero sí sé que se está trabajando a marchas forzadas por los tiempos, me tocó ver parte del proyecto, estuvieron en México el otro fin de semana, están acercándose con la gente de México con la prisa por los tiempos, no hay una fecha precisa, pero pretenden en los primeros días de abril iniciar las obras", indicó.

López Parra aseveró que una vez que se dé a conocer el proyecto terminado, podrá dar más detalles las especificaciones técnicas del estadio, pero hasta donde ha logrado ver, se trata de un mejoramiento, rehabilitación y ampliación del aforo importante para el inmueble, que deberá estar en condiciones de ser utilizado y de albergar aficionados para octubre, cuando inicie la temporada 2019-2020 que marcará el retorno de los Algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico.