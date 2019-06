En Guasave, escasean oportunidades para profesionistas, reconocen

Se lleva a cabo una feria de empleo, pero de las 500 plazas que ofertan, muy pocas están disponibles para quienes tienen estudios profesionales, dice el director de Desarrollo Económico

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Las oportunidades de empleo en Guasave no abundan, pero si éstas son para profesionistas esas son aún más escasas, reconoció Benjamín Ahumada Espinoza.

Después de la inauguración de una feria del empleo realizada en el lobby del auditorio Héroes de Sinaloa, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento dijo que son 500 plazas las que se ofertan, pero de éstas, muy pocas son para quienes tienen estudios profesionales.

“No todos los perfiles que se buscan aquí son para niveles profesionales, ese es un tema que debemos reconocer que no son vacantes para nivel profesional o gente que aspira a un sueldo ejecutivo”, expresó.

El funcionario municipal subrayó que Guasave no tiene las condiciones como las otras tres ciudades grandes de Sinaloa y que incluso la diferencia con ellas es abismal.

“Reconocemos que hay una diferencia abismal, estamos más cerca del quinto que del tercero y este tipo de eventos vienen a solucionar una parte”, manifestó.

“Estamos lejos en cuanto a amenidades con ese tipo de ciudades y nosotros estamos en un proceso que ha sido muy largo, tenemos que reconocerlo”.

En la feria del empleo participaron ofertando vacantes 20 empresas y organizaciones, con puestos relacionados a ventas y administrativos, entre otros.

Julio César Carrasco, un joven egresado el año pasado de la carrera de Sicología de la Universidad Autónoma de Occidente, comentó que acudió a este evento con la esperanza de encontrar la oportunidad laboral a la que no ha podido acceder después de terminar sus estudios.

“Todavía no he encontrado empleo, he buscado oportunidades en lo federal, en lo local y se ha dificultado algo, pero veo un poco de oportunidad aquí, la mayoría traen trabajos un poco más bajos, por ponerlo de esa forma, hay alguna que otra que se ha prestado a darme información para puestos administrativos, pero en su mayoría son puestos regulares”, manifestó.

El sicólogo consideró que el problema de Guasave es que han llegado pocas empresas grandes y eso significa menos oportunidades de empleo para los profesionistas recién egresados.

Reconoció que ha pensado en irse a otra ciudad a buscar la oportunidad que no ha podido encontrar en Guasave, pero para eso requiere tener un capital, para lo cual está dispuesto en emplearse en un trabajo iniciando desde abajo.