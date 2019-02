En Guasave, familia rechaza que puente pase por esquina de su terreno

Julio Iván Villicaña, jurídico del Ayuntamiento, dice que insistirán para tratar de convencer a los afectados, pero si no lo logran tendrán que modificar el trazo de la obra

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque a ritmo lento por la magnitud de la obra, avanza la construcción del puente elevado sobre el río Sinaloa, a la vez que el Ayuntamiento trata de convencer a una familia de llegar a un acuerdo para comprarle una esquina de su terreno que resultaría afectado por el trazo.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento, manifestó que han tratado de negociar con la familia, sin embargo, no han querido ni siquiera dialogar con ellos, por lo que no han hecho un ofrecimiento formal por el espacio.

“Tenemos problemitas con una persona que esperamos llegar a un convenio porque está siendo afectada por una franja por donde va a pasar el puente; sin embargo, aún no hemos podido llegar a un acuerdo, esperemos que se llegue porque es muy poco la fracción que le agarraría su terreno”, indicó, “es una esquinita, no sabemos a ciencia cierta cuánto es porque no nos han permitido el acceso al terreno para que los ingenieros midan y vean cuánto es exactamente lo que va a ser afectado”.

El funcionario municipal agregó que, por lo que le comenta Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, si la familia se niega a vender esa fracción se tendrá que modificar el proyecto original de la obra para que el puente haga una curva y no pase por ese terreno.

Villicaña Torres aclaró que cuando recién se anunció la obra del puente elevado ese terreno y otra franja contigua no estaban consideradas como afectadas, por lo que no entraron en la negociación que sí tuvo el Municipio en la pasada administración con tres familias, con las que se acordó el pago de indemnizaciones.

“No se había considerado, hasta ahora que se hicieron bien los levantamientos y que ya está el proyecto encaminado y que vemos cómo va a ser la caída se ve que va a afectar ese terreno, pero no se tenía contemplada esa afectación”, explicó.

Con las tres familias con las que se llegó a un acuerdo en la administración pasada para la cesión de derechos se negoció el pago de 2 millones 500 mil pesos a una, un millón 900 mil pesos a otra y 600 mil pesos a la tercera.

El Gobierno del Estado aportó 3 millones de pesos, el Ayuntamiento un millón 400 mil pesos y la paramunicipal aportaría 600 mil pesos más para completar el pago, pero no han concretado la venta de dos hectáreas de los terrenos que posee la paramunicipal, por lo que no han liquidado el pago a la familia con la que acordaron indemnizar con 600 mil pesos.

Villicaña Torres aclaró que están viendo la cuestión contractual para tener todos los soportes de las personas que ya fueron indemnizadas por el pago de sus terrenos, de la cesión de los derechos de posesión, pero solo han encontrado documentos del convenio firmado con una familia.