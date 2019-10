En Guasave, harÃ¡n efectivo ultimÃ¡tum contra PASA; crearÃ¡n una paramunicipal

En Guasave, harán efectivo ultimátum contra PASA; crearán una paramunicipal

Accionista de la concesionaria cancela reunión con la Alcaldesa de Guasave, que prevé turnar a Cabildo la cancelación del contrato

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ PASA le colmó la paciencia a las autoridades municipales, que ante la negativa de la empresa de reactivar el servicio de recolección de basura harán efectivo el ultimátum que lanzó Aurelia Leal López el miércoles.

La Presidenta Municipal explicó que terminaron por no depositar los 2 millones 300 mil pesos que anunció ese día porque representantes de PASA insistieron en que les abonaran el 50 por ciento de la deuda de poco más de 20 millones de pesos.

“En esa tesitura nosotros no vamos con ellos, no vamos con una empresa chantajista, manipuladora y que opera bajo intereses políticos, así no vamos. Había una reunión con Isidro Sada y hoy (viernes) me mandó este mensaje”, dijo.

En el mensaje que el empresario le mandó a la Alcaldesa le dijo que ante las declaraciones hechas el miércoles, en las que lanzó el ultimátum a PASA de reactivar el servicio o que de lo contrario ya no regresarían, ya no era necesaria la reunión que habían acordado para el martes de la semana próxima.

“Nos respetamos y le decimos que nosotros nos prepararemos para llevar a cabo este servicio, es muy fácil esto, el Municipio puede pasar por Cabildo la cancelación ya del contrato de PASA”, expresó.

- ¿Es un paso que ya van a dar?

- Estamos analizando nosotros la cuestión jurídica. La salida de ellos no es por cuestión nuestra, es porque desde que entraron ellos han venido exigiéndonos cuando hemos sido una administración responsable.

- ¿El ultimátum se mantiene?

- Nosotros nos mantenemos, tenemos un dinerito del Predial Rústico que lo teníamos para otras cuestiones, pero vamos a pasarlo por Cabildo para efectos de adquirir alguna maquinaria, aunque sea de segunda.

- ¿Es decisión tomada ya?

- Sí y procederemos a la constitución de una paramunicipal. Lo sentimos mucho, pero nosotros no podemos estar gobernando a expensas de una empresa que cuando quiere nos abandona, violentando el contrato y haciéndole creer a la ciudadanía otra cosa.

Leal López subrayó que les causa extrañeza que la administración pasada le quedó adeudando a PASA un año completo y la empresa no hizo nada.

“Ni siquiera exigieron, y nomás llegamos nosotros llegaron con chantajes, con amenazas de abandonar el servicio y casualmente lo hacen en fechas especiales, en diciembre lo hicieron, lo hicieron en Semana Santa, lo hicieron el 15 de septiembre y lo hacen hoy previo al informe. No es casual como están actuando”, comentó.

Pero además, desde que reanudaron el servicio tras la suspensión de abril a junio, PASA ha estado trabajando con muchas deficiencias, las cuales han venido documentando y respaldando con un notario público, información que usarán si el caso se va a los tribunales.