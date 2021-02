En Guasave inicia Cuaresma con escasez de pescado

Aunque no hubo reunión para acordar precios, debido a la pandemia, mantendrán la lista con la que trabajaron el año pasado, dice representante de la Oficina de Defensa del Consumidor

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Con menos pescaderías establecidas respecto al año pasado y con escasez de productos del mar empezó este miércoles el periodo de Cuaresma en Guasave.

Ana Cristina Agramón Agramón, jefa del módulo Guasave de la Oficina de Defensa del Consumidor (antes Profeco), detalló que los precios máximos se mantienen respecto al año pasado.

“No hicimos la reunión que acostumbramos a hacer cada temporada por la cuestión de la pandemia, pero los precios se han mantenido”, dijo, “la lista que manejamos es al máximo, pero en la mayoría de los establecimientos los tienen incluso mucho menos de los precios que manejamos”.

La funcionaria expuso que previo al inicio de esta Cuaresma realizaron visitas de rutina a las pescaderías para ponerlos al tanto de que tenga a la vista los precios de sus productos, porque el consumidor llega, ve el precio y decide si hace el consumo”, expuso.

Además, en caso de no exhibir la lista de precios pueden ser sujeto a sanciones de los verificadores que manda la delegación estatal, que son los que están facultados para ello.

Agramón Agramón indicó que el padrón que tienen es de 25 pescaderías establecidas, lo que significa una disminución de las 30 que había apenas hace un año.

“El año pasado eran 30, son menos, el padrón ha bajado, la situación de la pandemia nos ha golpeado a todos demasiado y han cerrado algunos negocios por las altas rentas y porque el consumo ya no es igual”, dijo.

La propietaria de una pescadería, quien pidió que no se publicara su nombre, manifestó que la decadencia de estos establecimientos se debe a la competencia desleal de los “cubeteros”, personas que venden pescados y mariscos en las calles, sin ningún tipo de regulación de las autoridades.

“Ahí andan en las calles, en los bulevares, alrededor del mercado, con las cubetas y las hieleras, y ellos pueden dar más barato porque no pagan luz, no pagan renta, no pagan empleados, por eso es que cada vez hay menos negocios”, consideró.

Agregó que aunado a eso, este año enfrentan la escasez de producto, debido a que en la región la pesca de las diferentes especies no ha sido buena.