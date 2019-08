En Guasave, lluvia deja encharcamientos y molestias

Autoridades municipales realizan un recorrido por sectores de Ruiz Cortines y colonias de Guasave, donde el nivel del agua estuvo cerca de ingresar a las viviendas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque en esta ocasión las lluvias que por segundo día consecutivo se han presentado en este municipio no inundaron casas, sí generaron grandes encharcamientos y molestias en zonas bajas en algunos puntos del municipio.

Durante un recorrido por el sector de la Laguna, en la sindicatura de Ruiz Cortines, la Alcaldesa Aurelia Leal López indicó que están verificando los daños que han provocado las lluvias y tomando la información de la gente, luego de la declaratoria de emergencia solicitada para este municipio por el Gobierno del Estado.

“Ya he estado en contacto con el Gobernador, con los senadores, les estoy comentando cómo está la situación de Guasave”, expuso.

“Andamos verificando cuáles son los daños y cómo podemos contribuir en la medida de las posibilidades de la administración. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en esta población, vamos a tomar medidas también para ver qué podemos hacer para regularizar este terreno”.

La Presidenta Municipal comentó que los problemas se han presentado principalmente en las sindicaturas de San Rafael, Ruiz Cortines y La Brecha, resultando con mayores afectaciones los habitantes de Las Brisas, de la primera sindicatura, donde el jueves el agua se metió a casi 200 casas.

“Ahí fue un problema de que no se limpiaron ni desazolvaron los drenes y las alcantarillas, y los colectores no estaban funcionando porque estaban llenos de basura, ya se logró limpiar esa parte y ya no se está inundando”, dijo Leal López.

El sector de la Laguna es un asentamiento irregular ubicado en la zona más baja de Ruiz Cortines, que carece de pavimentación y de calles empedradas, por lo que la lluvia anegó los accesos y el agua estuvo a punto de meterse a las casas, debido a que no tiene salida natural.

En ese lugar, personal del Ayuntamiento inició con la entrega de 300 despensas para paliar un poco la situación por la que están pasando los habitantes.

Francisco Soto Sánchez, director del Instituto Municipal de Protección Civil, detalló que a las colonias STASE, San Fernando y fraccionamiento Los Ángeles se trasladaron brigadas, para ver la situación en estos lugares que año con año sufren inundaciones.

“Viviendas afectadas no hay, son puros encharcamientos, no hubo necesidad de evacuar. En la San Fernando y en la STASE están bombas instaladas para desfogar y ya estaban trabajando”, expresó.

En el caso del fraccionamiento Los Ángeles, donde les reportaban que el nivel del agua estaba empezando a subir, abren una canaleta para conectar al canal 27 y desfogar por ahí.