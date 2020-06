En Guasave mueren hasta 7 personas al día por Covid y la gente sigue en las calles: Martín Ahumada

El secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 dice que familias completas han enfermado y que están falleciendo adultos jóvenes

Reyes Iván Camacho

07/06/2020 | 10:56 AM

GUASAVE.- En este municipio en los últimos días están muriendo de cinco a siete personas diariamente a causa del Covid-19 y mientras eso sucede, mucha gente sigue en las calles sin atender las medidas de recomendación para cortar la cadena de contagios, lamentó Martín Ahumada Quintero.

En un mensaje de video para la ciudadanía, el secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 subrayó que se requiere en este momento de la colaboración de todos los guasavenses para frenar a esta pandemia que está ocasionando muchas muertes.

“Diariamente están ingresando a los hospitales un sinnúmero de pacientes en condiciones muy graves y pudiéramos decir que en este momento existen cerca de 70 pacientes hospitalizados en dos hospitales. Tenemos un promedio de cinco a siete muertos por día, eso es muy delicado porque están falleciendo adultos mayores, pero incluso también están enfermando gentes muy jóvenes y ha habido muertes qué lamentar”, expresó.

Ahumada Quintero, quien durante muchos años fue director del Hospital General de Zona 32 del IMSS, insistió en el llamado a los guasavenses de cumplir con las medidas que se les están pidiendo.

“Es importante quedarse en casa, mucho muy importante, porque de otra manera no vamos a poder cortar la cadena de transmisión, sin embargo, hemos visto en los últimos días que esa parte se ha violentado mucho, vemos muy relajada a la sociedad, la gente se encuentra en las calles, no traen cubrebocas, muchos no usan el alcohol gel ni guardan la sana distancia. Ahora más que nunca es importante que todos podamos cumplir con estas medidas para tratar de paliar esta situación”, dijo.

Agregó que solamente deben de funcionar las actividades esenciales y que quien salga de su casa solamente lo haga en caso que sea muy indispensable.

“Mucha gente que está ahorita circulando en la ciudad pueden ser personas que tienen aparentemente un estado de salud normal, sin embargo, el 80 por ciento de los pacientes que tienen Covid pudieran estar casi asintomáticos o con síntomas muy leves y ser contagiosos para el resto de la sociedad”, aseveró.

Ahumada Quintero lamentó que haya familias completas en Guasave que están enfermando, incluso con fallecimientos que lamentar, por eso es importante quedarse en casa y que cada quien asuma la responsabilidad de cumplir con las medidas de lavarse las manos constantemente, guardar la sana distancia y usar cubrebocas para no transmitir más la enfermedad.

Solamente de esa manera se podrá cumplir la meta de cortar la racha de contagios y evitar más lamentables pérdidas en nuestra sociedad, indicó.