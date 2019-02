En Guasave, piden a diputados poner el ejemplo y bajarse el sueldo

El exhorto lo hizo un ejidatario de El Tajito, durante el informe de la Diputada local Flora Miranda; Graciela Domínguez aclara que la ley de Remuneraciones aprobada por ellos no aplica para el Poder Legislativo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que pongan el ejemplo y se sumen a la disminución de sueldo, como ya lo hicieron el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y la Alcaldesa Aurelia Leal López, pidió a los diputados locales un ejidatario de El Tajito.

La solicitud la hizo Eugenio Beltrán Grijalva durante el informe de labores que presentó la Diputada local, Flora Miranda Leal, que al final se convirtió en una especie de foro donde le dieron la voz a ciudadanos para que expresaran su sentir.

“El Presidente se bajó el sueldo, la Presidenta se bajó el sueldo, el Gobernador se bajó el sueldo, con todo el respeto del mundo, necesitamos que hagan ejemplo también los diputados, que lo analicen porque no podemos tener gente rica y pueblo pobre, con todo el respeto del mundo, necesitamos ponerle el cascabel al gato”, expresó Beltrán Grijalva.

Minutos antes, Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, dijo en entrevista que la ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Sinaloa no aplica para el Poder Legislativo, por ello es que pueden ganar más que el Gobernador.

“La ley de Remuneraciones establece que en el caso de la administración pública estatal no podrán ganar más que el Gobernador, si el Gobernador se pone que va a ganar más de 100 mil pesos, nadie dentro de la administración pública, esto no incluye al Poder Legislativo, no incluye al Poder Judicial, no incluye a organismos autónomos, podrá ganar más que el Gobernador”, dijo.

La coordinadora de la fracción de Morena expuso que para ellos el tope máximo es lo que gana el Presidente de la República.

Lo que sigue, dijo respecto al tema, es revisar que los presidentes municipales no estén ganando más que el Gobernador.

“La ley establece plazos para que puedan reajustar sus salarios, en el caso de la ley de Remuneraciones, y también en la ley de Austeridad se establecen plazos para que cada ente público presente un plan de austeridad que durante el año tendrán que generar ahorros”, manifestó.

Domínguez Nava subrayó que las leyes establecen mecanismos para sancionar a los servidores públicos que incumplan con los preceptos legales establecidos.